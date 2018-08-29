Встреча Додона и Красносельского: о чем будут говорить стороны

Приднестровский вопрос: когда президент Молдовы и лидер Приднестровья проведут очередную встречу, и какие вопросы планируют обсудить стороны?

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского может состояться в первой декаде сентября. Об этом заявил молдавский лидер в интервью российскому изданию "Известия".

"Думаю, в ближайшие дни мы объявим дату. Обговариваются финальные моменты. Скорее всего, мы встретимся в первой декаде сентября", — отметил Додон.

По его словам, в ходе встречи с Красносельским в основном планируется обсудить вопросы экономического характера, нужды граждан правого и левого берегов Днестра, проблемы экономических агентов.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью

"Это тот пакет, который мы обсуждали на нашей встрече в январе 2017 года. Он состоит из восьми пунктов — по пяти-шести из них уже есть реальное продвижение и найдены решения. Обсудим, как двигаться дальше", — сказал Додон.

Первая встреча Додона и Красносельского состоялась в начале января 2017 года в городе Бендеры. Еще одна беседа состоялась 30 марта того же года в загородной резиденции президента Молдовы — Голерканы, на берегу Днестра. В 2018 году стороны провели встречу 25 апреля в Бендерах.

Ранее в интервью Sputnik президент страны отметил, что модель приднестровского урегулирования не может быть разработана за пределами страны — Россией, США, Евросоюзом "или кем-то из-за рубежа".