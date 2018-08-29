Красносельский: диалог с Козаком расставит точки над i по многим вопросам

В Приднестровье прибыли известные российские адвокаты, на данный момент с ними уже провел встречу тираспольский лидер.

ТИРАСПОЛЬ, 29 авг — Sputnik, Ирина Ляхова. Одним из самых значимых аспектов российско-приднестровского взаимодействия является российская поддержка в сфере экономики, заявил лидер Приднестровья Вадим Красносельский на встрече с президентом Федеральной палаты адвокатов России Алексеем Галогановым и почетным адвокатом РФ Леонидом Манаковым.

"Не все пока удалось реализовать. Но думаю, что многое еще впереди. Диалог с Дмитрием Козаком (спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой — ред.), профессиональным и объективным политиком, расставит точки над i по многим вопросам", — отметил Красносельский.

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По его словам, "взаимодействие с Российской Федерацией в различных сферах важно для Приднестровья".

Красносельский считает, что "свою эффективность доказало российско-приднестровское сотрудничество в сфере миротворчества, и сегодня ни у кого не остается сомнений в том, что российский миротворец стал символом и гарантией мира на обоих берегах Днестра".

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По мнению лидера приднестровского региона, не менее значимыми являются культурные и гуманитарные контакты.