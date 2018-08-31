"Партийный туризм" в Молдове: что за ним стоит, и к чему все это приведет

Молдавские депутаты иногда не стесняются перебегать из одной партии в другую. Что толкает их на это?

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik. В пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция, в ходе которой ее участники затронули тему распространенного в молдавской политике феномена — "партийного туризма". Люди голосуют на выборах за одну партию, но в итоге из нее депутаты убегают в другую или наоборот. Таким образом, состав разных политических партий постоянно меняется из-за подобных перебежчиков.

Почему депутаты то и дело меняют свою политическую прописку, и что за этим стоит — объяснил политолог Павел Мидриган.

"Есть нюансы. Возможна заинтересованность во власти. Определенный сговор среди политических лидеров для ее удержания. Ради привилегий они готовы идти к самому сильному", — отметил Мидриган.

По его словам, такие депутаты как политики слабы, они зачастую даже не общаются с прессой и не способны связать свои мысли. Вот такие и бегают из партии в партию, дабы где-то пристроиться и решить свои проблемы.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Партийный туризм в Молдове перестает быть доходным бизнесом

Мидриган добавил, что уже был представлен законопроект для решения проблем с депутатами, меняющими партии.

"У нас был представлен законопроект об изменениях в законе о политических партиях. Он говорит, что депутат, который приходит по списку одной партии, получая мандат, не в праве переходить, даже если он не согласен с линией партии. Можно покинуть команду, только оставив мандат", — пояснил политолог.

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Однако этот законопроект не приняли, так как посчитали, что это противоречит конституционным нормам, — депутат получает поддержку граждан, и им же он и служит, а не партии.

По мнению эксперта, в Молдове нужно обсудить эту ситуацию и решить проблему.