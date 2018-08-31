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Сессия Верховного Совета Молдавской ССР.

Историческое видео: как в Кишиневе в 1989 году принимали Закон о языках

© Sputnik / И. Зенин
Политика
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Давайте посмотрим видео и вспомним, как это было - Верховный Совет МССР собирается обсуждать проект Закона о функционировании языков.

КИШИНЕВ, 31 авг — Sputnik, Нику Гончар. Хоть нынче Закон о функционировании языков на территории МССР признан на уровне Конституционного суда устаревшим, произошло это не потому, что обветшал сам дух этого документа, а потому, что МССР давно уже нет, а есть РМ — Республика Молдова. 

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Но кадры видеосюжета почти 30-летней давности не врут — тогда вся республика была вовлечена в процесс обсуждения этого самого, как говорится, инновационного на тот момент государственного документа, а также проекта закона о возврате молдавскому языку латинской графики, который был принят 31 августа 1989 года.

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У входа в оперный театр, где тогда заседал Верховный совет МССР, на вопросы корреспондента национального телевидения отвечали депутаты. Они подчеркивали, что, выступая за провозглашение молдавского языка на основе латинской графики государственным языком МССР, не намерены ущемлять интересы русскоязычного населения и представителей всех этносов республики.

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Теги:
Закон о функционировании языков, молдавский язык, Верховный совет МССР, МССР, Молдова
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