Красносельский рассказал о повестке встречи с Додоном и Козаком

На итоговой пресс-конференции лидер Приднестровья поведал о главных вопросах, которые будут обсуждаться в рамках его встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоится 6 сентября в загородной резиденции молдавского главы в Кондрице.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью

Об этом приднестровский лидер рассказал журналистам на традиционной итоговой пресс-конференции.

"Одна из главных тем с Игорем Додоном, как и с Дмитрием Козаком — миротворческая миссия и группа войск российского контингента. Конечно, поговорим именно о гарантии миротворчества, а также о сотрудничестве в рамках работы Объединенной контрольной комиссии (руководящий орган совместных миротворческих сил – прим. авт.)", — отметил он.

По словам Красносельского, не менее важным в повестке обсуждения с президентом Молдовы стоит вопрос экологии.

"Река Днестр омывает и правый, и левый берег и является жизненно-важным источником для всего региона. Каскад из шести ГРЭС, который Украина хочет построить, вызывает реальную опасность для жизни реки, а значит, для всех государств, по территории которых она протекает", — пояснил он.

Лидер Приднестровья напомнил о том, что подобный план о возведении гидротехнических сооружений на Днестре был разработан еще в советское время, но, просчитав тяжкие последствия превращения Днестра в маленькие речки и возможное его высыхание, эксперты от него отказались.

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Как сказал Красносельский, от ситуации с рекой Днестр зависит жизнь людей, и эту тема приднестровская сторона намерена обсудить также на международном уровне – на переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию в формате "5+2".

На встрече со спецпредставителем президента России приднестровский лидер планирует поднять вопрос молдо-приднестровского урегулирования и активизации России как одного из главных гарантов переговорного процесса. Красносельский также намерен обсудить с Дмитрием Козаком культурное, гуманитарное и экономическое взаимодействие.