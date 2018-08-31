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Вадим Красносельский

Красносельский рассказал о повестке встречи с Додоном и Козаком

© Sputnik / Irina Leahova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (195)
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На итоговой пресс-конференции лидер Приднестровья поведал о главных вопросах, которые будут обсуждаться в рамках его встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном и спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

ТИРАСПОЛЬ, 31 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского состоится 6 сентября в загородной резиденции молдавского главы в Кондрице. 

Президент Республики Молдова Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: надо вернуться к обсуждению политического решения по Приднестровью

Об этом приднестровский лидер рассказал журналистам на традиционной итоговой пресс-конференции.  

"Одна из главных тем с Игорем Додоном, как и с Дмитрием Козаком — миротворческая миссия и группа войск российского контингента. Конечно, поговорим именно о гарантии миротворчества, а также о сотрудничестве в рамках работы Объединенной контрольной комиссии (руководящий орган совместных миротворческих сил – прим. авт.)", — отметил он.

По словам Красносельского, не менее важным в повестке обсуждения с президентом Молдовы стоит вопрос экологии. 

"Река Днестр омывает и правый, и левый берег и является жизненно-важным источником для всего региона. Каскад из шести ГРЭС, который Украина хочет построить, вызывает реальную опасность для жизни реки, а значит, для всех государств, по территории которых она протекает", — пояснил он.

Лидер Приднестровья напомнил о том, что подобный план о возведении гидротехнических сооружений на Днестре был разработан еще в советское время, но, просчитав тяжкие последствия превращения Днестра в маленькие речки и возможное его высыхание, эксперты от него отказались.

Красносельский: диалог с Козаком расставит точки над i по многим вопросам>>>

Как сказал Красносельский, от ситуации с рекой Днестр зависит жизнь людей, и эту тема приднестровская сторона намерена обсудить также на международном уровне – на переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию в  формате "5+2".

На встрече со спецпредставителем президента России приднестровский лидер планирует поднять вопрос молдо-приднестровского урегулирования и активизации России как одного из главных гарантов переговорного процесса. Красносельский также намерен обсудить с Дмитрием Козаком культурное, гуманитарное и экономическое взаимодействие.

Тема:
Приднестровское урегулирование (195)

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Теги:
переговоры, Вадим Красносельский, Приднестровье, Общество
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