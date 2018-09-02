Когда и по какому поводу в Молдову прибудет Франко Фраттини

Стало известно о визите в Молдову в ближайшем времени спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ - главной организации в переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию.

ТИРАСПОЛЬ, 2 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини посетит Молдову через неделю. Об этом на открытии Пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) в Тирасполе сообщила вице-премьер Молдовы по реинтеграции Кристина Лесник.

Этот пункт — один из двух (еще один открыли сегодня в Рыбнице), в которые с 1 сентября приднестровские автомобилисты могут подать заявки на выдачу нейтрального номера для своего авто, что позволит им ездить по международным трассам.

"Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ прибудет в Молдову 10 сентября для того, чтобы лично поприсутствовать в Пункте регистрации автотранспортных средств и увидеть, каким образом работает механизм ПРТС", — заявила Лесник.

По словам вице-премьера, в ходе визита Фраттини будет представлена вторая часть процесса функционирования пунктов регистрации, а именно выдача документов о регистрации.

"Вместе мы 10 сентября сможем увидеть выдачу временного свидетельства о регистрации транспортного средства физическому и юридическому лицу как пример первой выдачи подобных документов", — подчеркнула она.

© Sputnik / Miroslav Rotari До чего договорились Лесник и Фраттини на переговорах по Приднестровью

Политпредставитель от приднестровской стороны Виталий Игнатьев, также участвовавший в церемонии открытии ПТРС, в свою очередь выразил признательность итальянскому председательству в ОБСЕ за активную работу.

"Соглашение о номерных знаках и открытие Пунктов регистрации в Тирасполе и Рыбнице — это знаковая договоренность. Она касается значительного количества приднестровцев. И мы надеемся, что в самое ближайшее время люди смогут ощутить уже на практике положительные результаты", — отметил он.

По мнению Игнатева, пункты регистрации — хороший пример продуктивного сотрудничества двух сторон в молдо-приднестровском урегулировании, и только совместная работа над решением конкретных задач в переговорном процессе может быть эффективной.