Эксклюзив: какие нововведения ожидаются к выборам в парламент Молдовы

Кодекс о выборах Молдовы "отрихтуют" до проведения выборов в парламент Молдовы: какие поправку могут вступить в силу?

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Вице-председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Анатолий Загородный в рамках эксклюзивного интервью Sputnik рассказал, какие изменения могут быть внесены в Кодекс о выборах Республики Молдова до конца этого года.

По словам депутата, основные поправки касаются всего двух аспектов — дня тишины и агитации в день выборов.

Он подчеркнул, что до парламентских выборов, запланированных на 24 февраля 2019 года, законодатели не собираются менять Кодекс о выборах в части организации и проведения голосования.

"В основе предложений по внесению изменений в Кодекс о выборах будут недостатки электорального законодательства, которые привели к признанию недействительными местных выборов в Кишиневе. В Кодекс о выборах будут внесены поправки, касающиеся дня выборов и электоральной агитации, а именно — дня тишины и агитации в день выборов", — сказал Загородный.

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По его словам, в среду, 5 сентября, члены комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету соберутся на заседание, чтобы проанализировать предложения по изменению Кодекса о выборах. На обсуждение приглашены представители Центральной избирательной комиссии и гражданского общества.

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Выборы в парламент впервые в истории Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Действующий состав высшего законодательного органа был сформирован 30 ноября 2014 года. Согласно законодательству Республики Молдова, парламентские выборы в стране проходят раз в четыре года.