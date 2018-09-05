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Дорин Киртоакэ

Неисправимый фантазер Дорин Киртоакэ или Прощай, "Титаник"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (65)
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Бывший кишиневский мэр разрабатывает прожекты об объединении Молдовы с Румынией и мечтает о победе на парламентских выборах.

КИШИНЕВ, 5 сен — Федор Ларионов. Суды — дело чрезвычайно неприятное, и судебный процесс обычно поглощает человека целиком. Однако это касается только обычных людей, которые умеют концентрироваться на решении сложных проблем. Но мы-то с вами хорошо знаем, что кавалер ордена "Корона Румынии" Дорин Киртоакэ, просидевший в кресле столичного мэра десять лет, — человек в высшей степени необычный.

Чем занялся Киртоакэ на скамье подсудимых

Вот, казалось бы, судят тебя, и по нехорошим статьям, на этом бы сосредоточиться. Однако вместо обдумывания тактики защиты Киртоакэ занимается… Ни за что не угадаете, чем. Разработкой всеобъемлющей стратегии объединения Молдовы с Румынией. С переделкой всей жизни в нашей стране по румынским стандартам — экономики, общества, образования, культуры и привычек.  Словом, всего. Наверное, даже для обязательного разучивания популярных в Румынии "манеле" там найдется отдельный пункт.

Дорин Киртоакэ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Киртоакэ потерял контроль: крики и оскорбления в суде

Как обронил экс-примар в интервью одному из молдавских СМИ, это будет фундаментальный труд, который ляжет в основу партийной и даже, — держитесь за стул, — будущей предвыборной программы Либеральной партии.

Структурно этот манускрипт повторит "план для Кишинева", который бывший мэр когда-то разработал на местных выборах.

"Я стал внедрять план, и посмотрите, каким стал Кишинев!" — с воодушевлением воскликнул Киртоакэ. 

Это тот случай, когда вы пристально смотрите на собеседника и, обводя взором грязные, полуразрушенные, замусоренные улицы города, мучительно пытаетесь понять — это что, шутка такая?

Нет, не шутка. Как мы успели убедиться, у Киртоакэ отсутствует чувство юмора. Каждую глупость на посту мэра он делал с убийственно серьезным видом, —от постройки мансард до замощения бывшей улицы Диордицэ грубой "ноголомной" брусчаткой. Наверное, отсутствие чувства юмора даже помогает в семейном политическом бизнесе.

План экс-примара — это просто фантастика

В общем, у Дорина Киртоакэ большие планы. Михай Гимпу подготовил почву для восхождения племянника на трон Либеральной партии и даже публично заявил, что собирается покинуть пост вождя. "Дорин уже не примар, а опыт накопил", — просто сказал Гимпу, отвечая на вопросы журналистов.

Занятно, что тем самым он согласился с обвинениями прокуратуры в адрес Киртоакэ. Раз "уже не примар", значит дядя не оспаривает, что его племянника законно поперли с должности. Кстати, этого долгое время требовали истерзанные фокусами мэра кишиневцы, уставшие от ям на тротуарах и руин на городских улицах.

Яма посреди пешеходной улицы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Лучший памятник Киртоакэ — яма посреди "пешеходной улицы"

Съезд Либеральной партии должен состояться 1 декабря, и на парламентские выборы либералы собираются пойти уже с Киртоакэ во главе, вооруженные его стратегией "унири". А дальше, как намекнул будущий лидер ЛП, после успешного выступления на выборах, речь может пойти и о других политических высотах.

Знаете, у нас в Молдове в силу мягкого климата, национального характера и исторических традиций в ходу больше романтическая проза и любовная лирика, а не фантастика. Фантасты в Кишиневе появляются так редко, что каждый из них называет себя первым — просто о предшественниках все успевают забыть. Так вот, теперь лавровый венок и место на пьедестале первого фантаста Молдовы по праву завоевал Киртоакэ. Потому что все его прожекты, — это натуральная фантастика, причем глубоко ненаучная.

Что общего между Либеральной партией, кабачковой икрой и "Титаником"

Некоторых людей жизнь ничему не учит. В самом деле, какие там выборы? Какие высоты? Полноте, господин Киртоакэ, окститесь. Вашего дядю не так давно побили на улице возле парламента ваши же политические соплеменники, адепты "унири" — за предательство идеалов. А уж крикнуть "иуда" в адрес некогда главного униониста "дяди Миши" Гимпу — это уже почти традиция. Хотя и неприятная, ведь в Молдове старших принято уважать.

Мужчина, спасенный Киртоакэ, опять угрожал спрыгнуть
© Sputnik / Vadim Rusu
Мужчина, "спасенный" Киртоакэ, опять угрожал спрыгнуть – теперь с крыши

Унионистская идея? Сыграть на ней два раза подряд еще никому не удавалось, и если уж вы слетели с гребня волны, взобраться обратно не получится. Это вам не рекламный щит, на который когда-то полез Дорин Киртоакэ, спасать знаменитого "серийного самоубийцу". Кстати, тот и по сию пору шантажирует кишиневскую полицию и спасателей, периодически угрожая кинуться с какого-нибудь здания и подавая дурной пример молодежи. 

Как бы это объяснить попроще, специально для "особо одаренного" рыцаря и кавалера "Корона Румынии", чтобы было доступно. Нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Утонувший "Титаник" не будет бороздить волны океана, а съеденная кем-то кабачковая икра уже никогда не станет тугим, жизнерадостным кабачком. Тут, как в старых частушках: "Эх, товарищ Берия, вышел из доверия, а товарищ Маленков надавал ему пинков". Причем пинков Михаю Гимпу уже отвесили, в буквальном смысле.

А может, вернуться в "Surprize, surprize"?

Нужно быть абсолютно бездарным в политике человеком, чтобы карабкаться на политический Олимп со старой унионистской идеей — откуда сами же приверженцы "унири" и скинули Либеральную партию.

Михай Гимпу, резвясь и раскидываясь орденами, словно в казино, промотал свой политический капитал — и утянул на дно племянника. Теперь Дорина Киртоакэ даже "сбитым летчиком" назвать трудно. Скорее, рулевым политического "Титаника". Уже и трубы скрылись под водой, и бульканье затихает, а бывший мэр Кишинева, бесславно отстраненный от должности, всё цепляется за штурвал и цитирует избранные места из своего фундаментального труда об "унире".

Михай Гимпу
© Sputnik / Miroslav Rotari
Гимпу назвал причиной ареста Киртоакэ грядущее 100-летие унири

И ничего здесь не поможет Дорину Киртоакэ, который когда-то не скрывал своих президентских амбиций и вовсю эксплуатировал среди унионистов образ "подающего надежды, молодого лидера". За десять лет он не научился ничему новому, кроме повторения замшелых мантр образца 90-х годов, которым его научил дядя, и сам не хватавший звезд с неба.

А вот остался бы Дорин Киртоакэ тогда на первом канале румынского телевидения, вел бы музыкальную программу "Surprize, surprize" — глядишь, сделал бы карьеру. Веселая музыка, смешные и не похабные анекдоты — молодец! В конце концов, не самое плохое было шоу, по тем временам. Говорят, Саманта Фокс там выступала. "Бэк стрит бойз", опять же, и чуть ли не сам Хулио Иглесиас. Зря бросил такое хорошее дело.

Слышите бульканье? И я не слышу. Это потому что "Титаник" либералов утонул. Пассажирам этого корабля пора кричать "SOS!", драться за место на плотиках и мечтать о том, как добраться до суши.

Тема:
Дорин Киртоакэ и новости о чиновнике (65)

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Теги:
Униря, суд, Дорин Киртоакэ, Молдова, Кишинев, Политика
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