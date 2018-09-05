Что заявил Додон о своем возможном участии в выборах в парламент Молдовы

Глава государства рассказал о своих планах относительно выборов в парламент Молдовы, которые пройдут 24 февраля.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что рассматривает возможность своего участия в выборах в парламент Молдовы по спискам Партии социалистов, которой он руководил до избрания на пост главы республики.

Соответствующее заявление Додон сделал на заседании республиканского совета Партии социалистов, состоявшемся в среду. Как написал молдавский лидер на своей странице в соцсети Facebook по итогам мероприятия, "ПСРМ является единственной оппозиционной партией в парламенте, оставаясь при этом самым активным формированием на нынешнем этапе, с самым большим количеством предложений во благо простых граждан, для развития Республики Молдова, а также для укрепления государства".

"Отметил, что рассматриваю возможность своего участия по списку ПСРМ на ближайших парламентских выборах, так как президент страны без поддержки со стороны парламентского большинства не в состоянии эффективно исполнять свои обязанности", — подчеркнул Додон.

По его словам, "первостепенная задача, обозначенная на заседании Совета, — получение большинства в парламенте республики, причем как по партийному списку, так и в одномандатных округах на территории Молдовы и за рубежом".

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"Начиная с субботы, члены ПСРМ начнут проведение масштабных акций в каждом районном центре, в ходе которых вместе с коллегами на местах будут избраны кандидаты по избирательным округам. До середины октября подобные акции состоятся во всех городах РМ, а в конце октября-начале ноября в Кишинев прибудут десятки тысяч сторонников и членов ПСРМ", — добавил Додон.

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Выборы в парламент республики намечены на 24 февраля 2019 года. Впервые в истории Молдовы они пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Действующий состав высшего законодательного органа был сформирован 30 ноября 2014 года. Согласно законодательству Республики Молдова, парламентские выборы в стране проходят раз в четыре года.