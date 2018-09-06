Встреча в Кондрице: о чем побеседуют Додон и Красносельский

Сегодня в загородной резиденции президента Молдовы Игоря Додона состоится его встреча с лидером Приднестровья - Вадимом Красносельским.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. В четверг, 6 сентября, состоится встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Пройдет она в загородной резиденции молдавского главы в Кондрице.

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"Мы договорились с лидером Приднестровья встречаться как можно чаще", — заявлял ранее Додон.

По словам главы государства, с Красносельским он намерен обозначить позиции, которые могут сблизить оба берега Днестра.

"Мы должны внутри страны разработать решение проблемы, а затем представить свое видение мировому сообществу и попросить помощи в реализации задуманного. Основой этого плана должен быть нейтралитет, никаких иностранных войск и НАТО в стране, а также равные права для всех регионов, к примеру, у автономной Гагаузии есть руководитель, парламент, флаг, бюджет", — подчеркнул президент Молдовы.

© Sputnik / Irina Leahova Красносельский рассказал о повестке встречи с Додоном и Козаком

"Одна из главных тем с Игорем Додоном — миротворческая миссия и группа войск российского контингента. Конечно, поговорим именно о гарантии миротворчества, а также о сотрудничестве в рамках работы Объединенной контрольной комиссии (руководящий орган совместных миротворческих сил)", — отметил Красносельский, говоря о том, на что рассчитывает Тирасполь.

В последний раз Додон и Красносельский встречались 25 апреля текущего года.

Напомним, ранее в интервью Sputnik президент страны отметил, что модель приднестровского урегулирования не может быть разработана за пределами страны — Россией, США, Евросоюзом "или кем-то из-за рубежа".