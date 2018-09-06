Додон и Красносельский говорят о шагах навстречу друг другу

В Кондрице проходит встреча официальных делегаций во главе с президентом Молдовы и лидером Приднестровья.

ТИРАСПОЛЬ, 6 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Президент Молдовы Игорь Додон и лидер Приднестровья Вадим Красносельский встретились в загородной резиденции главы молдавского государства в Кондрице. Игорь Додон отметил, что рад приветствовать приднестровскую делегацию на молдавской земле, подчеркнув, что это первая за долгие годы подобная встреча на площадке государственной резиденции президента РМ, сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Кроме того, глава Республики Молдова сказал, что приветствует активность взаимодействия на высшем уровне, акцентировав внимание на том факте, что за полтора года это уже четвертая встреча.

"Результатом предпринятых сторонами шагов навстречу друг другу стало создание предпосылок для решения многих проблем, с которыми сталкиваются жители двух берегов Днестра", — сказал Игорь Додон, приветствуя Вадима Красносельского.

Лидер Приднестровья, со своей стороны, выразил благодарность за организацию встречи, отметив, что положительно оценивает диалог, который удалось наладить.

"Красносельский подчеркнул, что позиция Приднестровья заключается в решении насущных для граждан обоих берегов Днестра вопросов, и акцентировал внимание на том, что основополагающим является практическая реализация достигнутых договоренностей", — пояснили в пресс-службе.

Глава приднестровского региона, отметив, что к сегодняшней встрече накопилось немало актуальных вопросов, выразил надежду на эффективную совместную работу в рамках утвержденной повестки и плодотворность диалога.

Перед официальной частью рабочей встречи, проходящей на территории государственной резиденции президента Республики Молдова, Красносельский и Додон обсудили интересующие вопросы в формате тет-а-тет.

Часовая беседа в рамках прогулки по прилегающему к загородной резиденции лесному массиву прошла в неформальной обстановке и "без камер". Общение было продолжено в стенах самой резиденции. К разговору присоединились остальные члены официальных делегаций.

Предполагается, что основными вопросами, вокруг которых развернется дискуссия в ходе официальной встречи с участием делегаций сторон, станут вопросы поддержки совместной миротворческой операции и актуальные проблемы экологического состояния реки Днестр.