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Встреча Президента Молдовы Игоря Додона и Вадима Красносельского 6 сентября 2018 года

Приднестровский вопрос: что обсудили Додон и Красносельский в Кондрице

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (200)
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Очередная встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского состоялась на правом берегу Днестра: стороны обсудили достигнутые ранее договоренности, важность миротворческой операции и планы на будущее.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и приднестровский лидер Вадим Красносельский в ходе встречи в четверг выразили готовность выполнять в полном объеме достигнутые договоренности и продолжать развитие диалога в качестве перспективы выхода на новые возможности.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Встреча политиков состоялась в загородной резиденции молдавского лидера в Кондрице без присутствия прессы. 

Поддержка постоянного диалога

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook по итогам встречи с Красносельским, в ходе беседы стороны "продолжили обсуждение текущих вопросов, стоящих на повестке дня, и наметили некоторые темы на перспективу".

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"Ситуация, которая сложилась в процессе приднестровского урегулирования, требует внимательно относиться друг к другу и поддерживать постоянный диалог", — отметил Додон.

Выполнение договоренностей

По словам президента Молдовы, в рамках переговоров собеседники детально обсудили ход выполнения "Пакета из восьми пунктов", который сформировали во время их первой встречи в Бендерах в январе 2017 года.

Transnistrien
CC BY 2.0 / Taco Witte / Tiraspol, Transnistria
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Как отметил молдавский лидер, "по шести из восьми пунктов практически достигнуты договоренности и намечены шаги по продвижению решения тех проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты на обоих берегах Днестра".

"Обсудили и ряд других вопросов, имеющих экономический, социальный, экологический характер. Мы сблизили наши позиции для выработки подходов по их последующей реализации", — отметил Додон.

Важность миротворческой миссии на Днестре

Президент Молдовы отметил, что стороны "вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан".

"Согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в Зоне безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность не только в Республике Молдова, но и во всем регионе", — подчеркнул Додон.

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Запретных тем для диалога не должно быть

Как отметил молдавский лидер, политики согласились с тем, что необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках, который будет способствовать установлению доверия между жителями обоих берегов Днестра.

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© Facebook / Dodon Igor
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"Условились, что между нами не должно быть запретных тем для диалога. Умение выслушать точку зрения друг друга способствует укреплению доверия, даже если пока позиции по ряду вопросов серьезно отличаются", — отметил Додон.

По мнению президента Молдовы, наряду с официальными контактами важный фактор, способствующий продвижению процесса политического урегулирования, — активность общественных институтов на обоих берегах Днестра.

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"Со своей стороны предложил, чтобы мы совместно всесторонне поддерживали работу общественных организаций, ассоциаций и инициатив, деятельность которых направлена на преодоление существующих противоречий и разногласий по различным вопросам, имеющим общественную значимость", — добавил молдавский лидер.

Встреча Президента Молдовы Игоря Додона и Вадима Красносельского
© Photo: Facebook / Dodon Igor
Додон и Красносельский говорят о шагах навстречу друг другу

Нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия

Президент Молдовы подчеркнул, что стороны "выразили готовность выполнять в полном объеме достигнутые договоренности и продолжать развитие диалога в качестве перспективы выхода на новые возможности".

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"Еще раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в переговорном процессе приднестровского урегулирования", — заключил Додон.

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В последний раз Додон и Красносельский встречались 25 апреля текущего года в Бендерах.

Тема:
Приднестровское урегулирование (200)

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Теги:
переговры, приднестровское урегулирование, диалог, сотрудничество, встреча, миротворцы, Вадим Красносельский, Игорь Додон, Молдова, Приднестровье
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