Приднестровский вопрос: что обсудили Додон и Красносельский в Кондрице

Очередная встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского состоялась на правом берегу Днестра: стороны обсудили достигнутые ранее договоренности, важность миротворческой операции и планы на будущее.

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон и приднестровский лидер Вадим Красносельский в ходе встречи в четверг выразили готовность выполнять в полном объеме достигнутые договоренности и продолжать развитие диалога в качестве перспективы выхода на новые возможности.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал, кто должен разработать план приднестровского урегулирования

Встреча политиков состоялась в загородной резиденции молдавского лидера в Кондрице без присутствия прессы.

Поддержка постоянного диалога

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook по итогам встречи с Красносельским, в ходе беседы стороны "продолжили обсуждение текущих вопросов, стоящих на повестке дня, и наметили некоторые темы на перспективу".

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"Ситуация, которая сложилась в процессе приднестровского урегулирования, требует внимательно относиться друг к другу и поддерживать постоянный диалог", — отметил Додон.

Выполнение договоренностей

По словам президента Молдовы, в рамках переговоров собеседники детально обсудили ход выполнения "Пакета из восьми пунктов", который сформировали во время их первой встречи в Бендерах в январе 2017 года.

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Как отметил молдавский лидер, "по шести из восьми пунктов практически достигнуты договоренности и намечены шаги по продвижению решения тех проблем, с которыми сталкиваются жители и экономические агенты на обоих берегах Днестра".

"Обсудили и ряд других вопросов, имеющих экономический, социальный, экологический характер. Мы сблизили наши позиции для выработки подходов по их последующей реализации", — отметил Додон.

Важность миротворческой миссии на Днестре

Президент Молдовы отметил, что стороны "вновь подтвердили важность проводимой миротворческой операции на Днестре как гарантии мира и безопасности граждан".

"Согласились предпринимать совместные шаги, чтобы не допустить осложнений в Зоне безопасности, которые могли бы нарушить мир и стабильность не только в Республике Молдова, но и во всем регионе", — подчеркнул Додон.

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Запретных тем для диалога не должно быть

Как отметил молдавский лидер, политики согласились с тем, что необходимо продолжать открытый диалог на различных уровнях и площадках, который будет способствовать установлению доверия между жителями обоих берегов Днестра.

"Условились, что между нами не должно быть запретных тем для диалога. Умение выслушать точку зрения друг друга способствует укреплению доверия, даже если пока позиции по ряду вопросов серьезно отличаются", — отметил Додон.

По мнению президента Молдовы, наряду с официальными контактами важный фактор, способствующий продвижению процесса политического урегулирования, — активность общественных институтов на обоих берегах Днестра.

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"Со своей стороны предложил, чтобы мы совместно всесторонне поддерживали работу общественных организаций, ассоциаций и инициатив, деятельность которых направлена на преодоление существующих противоречий и разногласий по различным вопросам, имеющим общественную значимость", — добавил молдавский лидер.

Нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия

Президент Молдовы подчеркнул, что стороны "выразили готовность выполнять в полном объеме достигнутые договоренности и продолжать развитие диалога в качестве перспективы выхода на новые возможности".

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"Еще раз подчеркнули, что нет иной альтернативы диалогу и укреплению доверия, которые открывают возможности обсуждать и более сложные вопросы, стоящие в переговорном процессе приднестровского урегулирования", — заключил Додон.

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В последний раз Додон и Красносельский встречались 25 апреля текущего года в Бендерах.