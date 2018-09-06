Итоги встречи Додона и Красносельского: экология, Патриарх и экономика

Еще один вопрос из повестки, который президент Молдовы и лидер Приднестровья обсудили на рабочей встрече, прошедшей в Кондрице.

ТИРАСПОЛЬ, 6 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Визит Патриарха Русской Православной Церкви Кирилла в Молдову состоится через несколько недель. Эта новость была озвучена на встрече президента Молдовы Игоря Додона и лидера Приднестровья Вадима Красносельского, состоявшейся в загородной резиденции молдавского главы.

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Напомним, Додон и Красносельский встретились в четверг в резиденции молдавского лидера в Кондрице. Стороны обсудили актуальные проблемы: вопросы безопасности, ситуацию вокруг миротворческой миссии на обоих берегах Днестра, экологическое состояние главной водной артерии, а также наметили планы на новую встречу.

"Обсудили сегодня и предстоящий визит его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который будет через несколько недель в Молдове, и его возможное участие в мероприятиях как на правом, так и на левом берегу — в Приднестровье", — рассказал Додон.

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"Мы готовы к встрече, рады будем видеть Патриарха в Приднестровье. Думаю, не менее рады будут видеть его и жители Молдовы. Это хорошее дело. Совместное дело", — подчеркнул Красносельский.

Затронув тему экологии, Додон и Красносельский, озвучили общую позицию по Днестру.

"Мы согласились с мнением и озабоченностью, которые высказали коллеги насчет некоторых проектов наших соседей по строительству ГЭС выше по Днестру. Здесь у нас одна позиция: Днестр общий, и мы должны сделать все возможное, чтобы не было никаких экологических проблем и экологической катастрофы", — заметил Додон.

"Вопрос экологии — это тоже вопрос безопасности. Как говорится, река имеет правый и левый берег, и все мы от нее зависим. И относиться к этой тематике халатно или выпускать ее из своего поля зрения недопустимо. Нам предстоит выработать совместную линию поведения ради одного — сохранения экологии и самой реки Днестр", — вторил Красносельский.

Контроль на границе и экономическое сотрудничество

Поинтересовались журналисты мнением президента Молдовы по поводу установленных на украинско-приднестровской границе в Кучурганах совместных постов Молдовы и Украины, которые вызвали озабоченность у приднестровской стороны.

"Я еще в прошлом году высказал четкую и ясную позицию, что никаких механизмов, которые могут ухудшить или создать проблемы для экономики Приднестровья, для простых людей мы не должны ни в коем случае применять. Поэтому, если есть какие-то проблемы с этим механизмом, давайте сядем и обсудим", — отметил он.

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В ходе переговоров стороны затронули и экономические вопросы.

Красносельский сказал, что Приднестровье рассчитывает заинтересовать молдавского потребителя производимой в регионе продукцией, напомнив, что приднестровские предприниматели поставляют свой товар в 90 стран мира.

"У нас есть, что предложить… Это и легкая, и пищевая промышленность, и приборостроение и так далее. Наша экономика развивается. Зафиксирован серьезный рост внешней экономической активности. Мы только приветствуем развитие торговых отношений между правым и левым берегом", — заявил он.

Нынешняя встреча президента Молдовы с лидером Приднестровья четвертая по счету. Первая состоялась 4 января 2017 года в Бендерах, а через три месяца, 30 марта, прошла и вторая, в загородной резиденции молдавского руководителя в местечке Голерканы. Третью руководители провели также в Бендерах 25 апреля 2018 года.