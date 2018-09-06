Красносельский высказался о роли Козака в приднестровском урегулировании

На встрече с Дмитрием Козаком приднестровский лидер планирует поднять вопрос молдавско-приднестровского урегулирования и обсудить роль России как одного из главных гарантов переговорного процесса.

ТИРАСПОЛЬ, 6 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер Приднестровья Вадим Красносельский положительно оценивает факт назначения Дмитрия Козака на пост спецпредставителя президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдовой, а также перспективы развития молдавско-приднестровских отношений с учетом этого обстоятельства. Такое мнение он высказал, отвечая на вопрос журналистов по завершению рабочей встречи с президентом Молдовы Игорем Додоном в Кондрице.

"Дмитрий Николаевич Козак — политик опытный. Думаю, что будет польза", — отметил лидер Приднестровья.

© Sputnik / Владимир Трефилов Додон рассказал, когда Козак приедет в Молдову

Как писал Sputnik ранее, вскоре должна состояться встреча Вадима Красносельского с Дмитрием Козаком. Одной из главных ее тем станет сохранение миротворческой миссии как гарантии мира на обоих берегах Днестра.

На встрече со спецпредставителем президента России приднестровский лидер планирует поднять вопрос молдавско-приднестровского урегулирования и поговорить о роли России как одного из главных гарантов переговорного процесса. Красносельский также намерен обсудить с Дмитрием Козаком культурное, гуманитарное и экономическое взаимодействие.

Встреча президента Молдовы Игоря Додона и лидера непризнанной ПМР Вадима Красносельского состоялась на правом берегу Днестра: стороны обсудили достигнутые ранее договоренности, важность миротворческой операции, вопросы экологии и экономики, а также планы на будущее.