Додон отправляется на саммит глав СНГ: ожидаются переговоры с Путиным

Молдавский лидер рассказал, с кем у него запланированы встречи в рамках саммита глав стран-участниц СНГ, и какие вопросы он намерен обсудить в рамках этого мероприятия.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон провел в пятницу рабочее совещание по вопросу участия молдавской делегации в саммите глав стран-участниц СНГ, где у молдавского лидера ожидаются переговоры с руководством Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана, Азербайджана и главами других государств.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, "участие президента Республики Молдова в саммите СНГ — это продолжение курса на выстраивание сбалансированной внешней политики на основе соблюдения национальных интересов нашей страны". По его словам, "это предполагает укрепление взаимовыгодных отношений с партнерами как на Востоке, так и на Западе".

"В ходе пребывания в столице Таджикистана планирую провести отдельную двустороннюю встречу с президентом этой страны Эмомали Рахмоном. Кроме того, ожидаются переговоры с лидерами Российской Федерации, Беларуси, Казахстана и Азербайджана. "На полях" саммита пройдут также встречи с главами других государств", — отметил Додон.

Как пояснил молдавский лидер, "особое внимание будет уделено сотрудничеству в торгово-экономической, культурной, гуманитарной и других областях, представляющих взаимный интерес. Кроме этого, нас интересует новые интеграционные проекты на просторах СНГ, такие как Евразийский экономический союз".

Саммит глав стран-участниц СНГ пройдет в Душанбе 27-28 сентября.