Франко Фраттини едет в Молдову: с кем встретится чиновник

Стал известен график визита в Молдову спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ - главной организации в переговорах по молдо-приднестровскому урегулированию.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Италии Франко Фраттини посетит Кишинев и Тирасполь в период с 9 по 10 сентября 2018 года, сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ в Молдове.

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Там отметили, что в столице Молдовы Фраттини встретится с вице-премьером по реинтеграции и политическим представителем Кишинева в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Кристиной Лесник и министром иностранных дел и европейской интеграции Тудором Ульяновски. На территории левого берега Днестра чиновник проведет беседу с политическим представителем Тирасполя, главой МИД непризнанной ПМР Виталием Игнатьевым.

"В ходе своего визита, 10 сентября специальный представитель Фраттини также посетит недавно открытый Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе, чтобы выдать первые молдавские номерные знаки нейтрального дизайна", — добавили в пресс-службе миссии ОБСЕ.

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Этот пункт — один из двух, согласно которому с 1 сентября приднестровские автомобилисты могут подать заявки на выдачу нейтрального номера для своего авто, что позволит им ездить по международным трассам.