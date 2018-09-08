Что обсудили на встрече Вадим Красносельский и Дмитрий Козак

Встреча лидера Приднестровья и вице-премьера и спецпредставителя президента РФ по торгово-экономическим связям с Республикой Молдова состоялась в российской столице.

ТИРАСПОЛЬ, 8 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Лидер приднестровского региона Вадим Красносельский встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации, специальным представителем президента РФ по торгово-экономическим связям с Республикой Молдова Дмитрием Козаком, сообщили в пресс-службе главы непризнанной ПМР.

"Участники диалога отметили успешный характер миротворческой операции на берегах Днестра и сошлись во мнении о том, что, являясь гарантией мира и стабильности во всем регионе, она должна быть продолжена в существующем формате", — отметили в пресс-службе главы региона.

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Затронув тему политико-дипломатического взаимодействия, Красносельский подчеркнул активное участие Российской Федерации в переговорном формате "5+2" в качестве страны-гаранта.

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В ходе московской встречи российский вице-премьер и лидер Приднестровья обсудили современное состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по экономическим, гуманитарным и культурным вопросам. Красносельский поблагодарил Российскую Федерацию за поддержку Приднестровья в данных направлениях и выразил надежду на продолжение активного взаимодействия в будущем.