Премьер Павел Филип встретился с послом Румынии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип встретился с послом Румынии в Кишиневе Даниелом Ионицэ, сообщает пресс-служба правительства.

Румынский дипломат информировал премьера Молдовы о ежегодном собрании дипломатического корпуса Румынии, в рамках которого было подтверждено, что "Республика Молдова остается стратегическим приоритетом" и что Румыния и в дальнейшем будет поддерживать Молдову на пути европейской интеграции.

Премьер выразил благодарность румынской стороне за поддержку, отметив ее важность как для реализации европейской повестки дня в нашей стране, так и для двусторонних проектов. "Румыния для нас не только сосед и не только партнер, мы живем в том же пространстве и разделяем те же ценности", — сказал Павел Филип.

© Sputnik / Miroslav Rotari Реницэ: прекратит ли Румыния помогать Молдове

Среди проектов, которые вызывают общий интерес у двух стран, были названы проекты строительства газопровода Унгены-Кишинев, соединение энергосистем, развитие инфраструктуры и отмена тарифов роуминга между двумя странами.

Даниел Ионицэ уточнил, что грант, предоставленный Румынией на ремонт детских садов в Республике Молдова, был пополнен на три миллиона евро.

Собеседники обменялись мнениями по поводу реформ, которые проводит правительство. Премьер-министр Павел Филип заявил, что Молдова рассчитывает на поддержку Румынии в контексте ее предстоящего председательства в Совете Европейского союза.