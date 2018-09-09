Скоро выборы: появятся ли политики, которым можно будет доверять

КИШИНЕВ, 9 сен – Sputnik. По последним социологическим опросам народ все меньше доверяет политикам. После выборов 2019 года, которые пройдут по смешанной избирательной системе, изменится ли эта тенденция? Об этом в интервью радиостудии Sputnik Молдова рассказал депутат парламента Сергей Сырбу.

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"Явка на выборах с каждым годом все меньше. И причин этому много. Недоверие к политическому классу в нашей стране очень большое, в последние годы то и дело вспыхивали протесты, неоднократно мы были свидетелями политического кризиса. Я даже понимаю некоторых избирателей, которые прямым текстом говорят о том, что не хотят слышать многих политиков. Но, полагаю, что после выборов ситуация кардинально изменится, потому что избиратели будут иметь прямой контакт с народными избранниками. И те будут нести ответственность перед народом", — отметил Сырбу.

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По его словам, обычно граждане голосовали за партии и не имели никакого влияния на партийные списки, поэтому часто в них появлялись депутаты, о которых никто ничего не слышал.

"Это, конечно же, проблема, в первую очередь, доверия, оказываемого политическому классу. Теперь в каждом округе будет свой депутат, который связан с этим округом, он будет ответственным за решение важных вопросов на вверенной территории. Это должно сыграть позитивно на взаимоотношениях власти и народа", — заключил Сырбу.

Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Пройдут они по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Действующий состав высшего законодательного органа был сформирован 30 ноября 2014 года. Согласно законодательству Республики Молдова, парламентские выборы в стране проходят раз в четыре года.