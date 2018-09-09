После ДТП Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательства врачей не нужно

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в аварию на трассе, глава государства не пострадал.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Информация о госпитализации Игоря Додона после ДТП, появившаяся в некоторых СМИ Молдовы, не соответствует действительности.

"На трассе Кишинев-Кэлэраш произошло ДТП с участием кортежа президента. С автомобилями из кортежа столкнулась другая машина, которая нарушила правила дорожного движения. Подробная информация об обстоятельствах аварии будет сообщена позднее", — написал в Facebook пресс-секретарь Игоря Додона Максим Лебединский.

По словам Лебединского, Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется.





Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.

"Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие. Людям, находившимся в автомобилях, оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении пресс-службы полиции Молдовы.