Выборы башкана Гагаузии: когда состоится голосование

Глава Гагаузии Ирина Влах рассказала, почему руководство автономии должны избрать до начала весны следующего года, и предложила дату голосования.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах предложила провести выборы руководства автономии 18 февраля 2019 года. Соответствующее заявление она озвучила на брифинге в понедельник.

В начале 2019 года Гагаузия, как и вся страна, войдет в избирательную кампанию, так как 24 февраля состоятся выборы в парламент Молдовы. В будущем году в Гагаузии также должны пройти и выборы башкана автономии.

"Действующее выборное законодательство нашей автономии позволяет провести выборы башкана и во второй половине будущего года. Но я считаю это крайне нецелесообразным… Выборы в Гагаузии должны пройти в срок. Категорически против того, чтобы затягивать проведение выборов в нашей автономии", — заявила Влах.

По ее словам, в интересах жителей автономии одновременно принять участие в избрании нового состава парламента Республики Молдова и в этот же период проголосовать за главу автономии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Влах: Гагаузия встанет на защиту государственности Молдовы

"Тогда уже в начале весны башкан, обладающий мандантом на следующие четыре года, начнет свою работу с новым парламентским большинством и новым правительством", — отметила Влах.

Она отметила, что еще один весомый аргумент в поддержку идеи проведения выборов в один и тот же период — это исполнение бюджета автономии и внедрение международных программ и проектов на территории Гагаузии.

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"Исходя из обозначенных аргументов считаю целесообразным предложить депутатам Народного собрания Гагаузии (НСГ) назначить выборы башкана на 17 февраля 2019 года. Именно эта дата позволит продолжить в автономии экономико-социальное развитие и сохранить стабильность в регионе", — сказала башкан, добавив, что зарегистрирует соответствующую законодательную инициативу в НСГ.

Предыдущие выборы на пост башкана Гагузии состоялись 22 марта 2015 года.

На них победила Ирина Влах. Она принесла присягу 15 апреля того же года.