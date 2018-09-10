Какие достижения увидел Фраттини в переговорах между Кишиневом и Тирасполем

ТИРАСПОЛЬ, 10 сен — Sputnik, Ирина Ляхова. Обе стороны переговорного процесса — Кишинев и Тирасполь — выполняют свои обязательства, которые взяли на себя в рамках принятых договоренностей. Об этом заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини в ходе своего визита в Тирасполь, который состоялся после посещения Кишинева.

"Я удовлетворен тем, как происходит взаимодействие сторон. И Кишинев, и Тирасполь выполняют взятые на себя обязательства", — подчеркнул итальянский дипломат.

Франко Фраттини посетил один из двух (открывшихся в Приднестровье 1 сентября 2018 года) Пунктов регистрации транспортных средств и вручил первые три комплекта нейтральных номеров и технических паспортов приднестровским автовладельцам. На церемонии он отметил это как историческое событие для приднестровцев, которое является результатом многих месяцев сотрудничества и встреч двух сторон в рамках различных форматов переговоров.

На брифинге перед журналистами он отметил прогресс и по другим вопросам, которые стороны наметили после встреч в Риме, когда было подтверждено обоюдное желание претворить в жизнь достигнутые ранее договоренности по восьми пунктам.

"Продвигается вопрос с сельскохозяйственными землями в Дубоссарском районе. Кроме того, мы уделяем особое внимание некоторым категориям населения, которые должны иметь возможность передвигаться через границу без ограничений. Это дети, которые обучаются в школах, и их родители. И мы хотим разработать специальные правила для этого", — рассказал Фраттини.

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Спецпредставитель не исключает, что переговорный процесс ожидает еще немало позитивных решений, уже по другим проблемным темам.

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"Было создано много рабочих групп, которые занимаются различными сферами. Это и права человека, и банковское сотрудничество, и вопрос телекоммуникаций. И эта работа должна продолжаться так, как она происходила до того, когда я был назначен", — пояснил он.

По мнению Фраттини, встречаться, договариваться — дело обеих сторон процесса молдо-приднестровского урегулирования. ОБСЕ может возложить на себя миссию лишь посредника, который содействует переговорному процессу, но не заменяет добрую волю, усилия и желания переговорщиков.