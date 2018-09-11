Глава миссии ОБСЕ в Молдове сделал важное заявление в Тирасполе

КИШИНЕВ, 11 сен — Sputnik. Новый глава миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым заявил о готовности оказывать помощь Кишиневу и Тирасполю в поиске взаимовыгодных решений.
"ОБСЕ готова и далее помогать сторонам в нахождении взаимовыгодных прагматичных решений. В наших общих интересах сохранить тот успех, который был достигнут в реализации соглашения по автотранспорту", – цитирует Нойкирха пресс-служба МИД непризнанной ПМР.
По данным пресс-службы, Игнатьев обратил внимание главы миссии на вопросы, являющиеся предметом диалога Кишинева и Тирасполя на данном этапе. В частности, речь шла о ходе реализации ранее достигнутых договоренностей в сфере телекоммуникаций и политически мотивированных уголовных дел. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства региона проинформировал Нойкирха о сохраняющейся проблеме в части импорта топлива и нефтепродуктов на территорию Приднестровья по северной ветке железной дороги, отмечается в сообщении.
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