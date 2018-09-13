Игнатьев и Губарев обсудили перспективы переговоров в формате "5+2"

Глава внешнеполитического ведомства Приднестровья в рамках визита в Москву встретился с послом по особым поручениям МИД России.

ТИРАСПОЛЬ, 13 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Заседания в формате "5+2" необходимо проводить регулярно. Такое мнение прозвучало на состоявшейся в Москве встрече главы внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР Виталия Игнатьева с послом по особым поручениям МИД России Сергеем Губаревым.

"Собеседники сошлись во мнении о необходимости задействования потенциала площадки "Постоянного совещания…" как рабочего механизма переговорного процесса и проведения встреч в формате "5+2" на системной и регулярной основе", — пояснили в пресс-службе приднестровского МИДа.

© Photo : OSCE / Curtis Budden Глава миссии ОБСЕ в Молдове сделал важное заявление в Тирасполе

При обсуждении ситуации в переговорном процессе между Кишиневом и Тирасполем собеседники сосредоточили внимание на реализации достигнутых сторонами договоренностей.

"Особое внимание, в частности, уделено функционированию механизма участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении", — отметили в пресс-службе.

В рамках диалога также обсудили и вопросы двустороннего российско-приднестровского взаимодействия в различных сферах. Собеседники условились поддерживать активное сотрудничество по всем актуальным направлениям совместной работы.