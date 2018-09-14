Спасатели объяснили, почему не стоит купаться в Днестре

ТИРАСПОЛЬ, 14 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Купальный сезон на территории приднестровского региона завершен, однако даже после его закрытия специалисты не рекомендуют окунаться в водоемы. Об этом сообщили в Главном управлении по чрезвычайным ситуациям МВД Приднестровья.

"Температура воды постепенно понижается, поэтому даже в жаркую погоду купание в реке может вызвать переохлаждение организма. Это может повлечь за собой судороги, потерю сознания или сердечный приступ", — подчеркнули в ведомстве.

Во время летнего отдыха на приднестровских водоемах погибли 13 человек.

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Большинство трагических случаев произошло из-за чрезмерного употребления алкоголя.

"В числе утонувших было четверо детей, за которыми был ослаблен контроль со стороны взрослых. При этом с начала года спасатели уберегли жизни четырем взрослым и пяти подросткам", — отметили в ведомстве.

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В период с середины мая по середину сентября было открыто девять пляжей. На установленных спасательных станциях круглосуточно несли службу 59 инспекторов.