День тишины - помните, скоро выборы

Сохранят ли в Молдове "день тишины", что будет с агитацией в интернете, и какие новшества ждут страну на парламентских выборах - все в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Предвыборную агитацию в молдавском интернете хотят перевести в законодательную плоскость, проще говоря: теперь политическая реклама в сети перестанет носить хаотичный характер и станет регулироваться законом.

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На заседании юридической комиссии по назначениям и иммунитету обсуждались положения избирательного законодательства, в том числе необходимость регулирования предвыборной агитации в интернете и соразмерность санкций за это.

Не запреты, а четкие правила

"Мы не говорим о запретах, а о четких правилах, которые гарантируют целостность избирательного процесса и усиление избирательных прав граждан нашей страны", — сказал представитель комиссии Сергей Сырбу.

"Следует регламентировать всё, что относится к агитации в социальных сетях. Но торопиться здесь не следует. Предстоящие выборы будут проходить по действующему законодательству, согласно которому любая агитация в интернете приравнивается к агитации в печатных СМИ", — пояснил Сырбу.

По мнению членов парламентской комиссии, изменения законодательства о выборах не должны нарушать свободу слова, а регламентировать нужно только финансовые аспекты. Депутаты договорились продолжить начатые дискуссии.

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"День тишины надо сохранить в Кодексе о выборах. Это международная практика. Нужно создать подкомиссию, чтобы после каждых выборов обсуждать проблемы", — считает депутат ПСРМ Василе Боля.

Как будет голосовать диаспора

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года. На этих выборах граждане Молдовы, проживающие за рубежом, смогут проголосовать в трех одномандатных избирательных округах. Один для США и Канады, второй для Западной Европы и третий для всего восточного региона, включая Российскую Федерацию.

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В отличие от предыдущих парламентских выборов, избирателям будут предоставлены два бюллетеня — один для национального избирательного округа (голосование по партийным спискам), а другой для одномандатного избирательного округа (голосование за кандидатов от избирательных округов).

В то же время избирательное законодательство предусматривает, что максимальное число бюллетеней увеличится.

В парламенте будет три мандата для депутатов, представляющих наших граждан из-за границы. Избирательные участки за рубежом будут организованы в соответствии с критериями, установленными в Избирательном кодексе.

Прежде всего, это дипломатические представительства и консульские представительства Республики Молдова, где избирательные участки являются обязательными.

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В настоящее время у нас более 44 дипломатических и консульских миссий.

Выборы по новым правилам

Следует также отметить, что правила и процедура голосования такие же, как и на территории Республики Молдова.Выборы в парламент пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Действующий состав высшего законодательного органа был сформирован 30 ноября 2014 года. Согласно законодательству Республики Молдова, парламентские выборы в стране проходят раз в четыре года.