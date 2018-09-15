14:15 15 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.51
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Устная речь

День тишины - помните, скоро выборы

© Fotolia / lassedesignen
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Парламент Молдовы сегодня (51)
145 0 0

Сохранят ли в Молдове "день тишины", что будет с агитацией в интернете, и какие новшества ждут страну на парламентских выборах - все в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Предвыборную агитацию в молдавском интернете хотят перевести в законодательную плоскость, проще говоря: теперь политическая реклама в сети перестанет носить хаотичный характер и станет регулироваться законом. 

Правительство Республики Молдова
© Sputnik / Evgheni Panasenco
В Молдове грядут большие перемены - узнай, какие

На заседании юридической комиссии по назначениям и иммунитету обсуждались положения избирательного законодательства, в том числе необходимость регулирования предвыборной агитации в интернете и соразмерность санкций за это. 

Не запреты, а четкие правила

"Мы не говорим о запретах, а о четких правилах, которые гарантируют целостность избирательного процесса и усиление избирательных прав граждан нашей страны", — сказал представитель комиссии Сергей Сырбу.

"Следует регламентировать всё, что относится к агитации в социальных сетях. Но торопиться здесь не следует. Предстоящие выборы будут проходить по действующему законодательству, согласно которому любая агитация в интернете приравнивается к агитации в печатных СМИ", — пояснил Сырбу.

По мнению членов парламентской комиссии, изменения законодательства о выборах не должны нарушать свободу слова, а регламентировать нужно только финансовые аспекты. Депутаты договорились продолжить начатые дискуссии. 

Здание парламента
© Sputnik / Miroslav Rotari
Скоро выборы: появятся ли политики, которым можно будет доверять

"День тишины надо сохранить в Кодексе о выборах. Это международная практика. Нужно создать подкомиссию, чтобы после каждых выборов обсуждать проблемы", — считает депутат ПСРМ Василе Боля.

Как будет голосовать диаспора

Парламентские выборы в Молдове запланированы на 24 февраля 2019 года. На этих выборах граждане Молдовы, проживающие за рубежом, смогут проголосовать в трех одномандатных избирательных округах. Один для США и Канады, второй для Западной Европы и третий для всего восточного региона, включая Российскую Федерацию. 

Протест правой оппозиции в Кишиневе 26 августа
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон: перед выборами протестное движение в Молдове будет только нарастать

В отличие от предыдущих парламентских выборов, избирателям будут предоставлены два бюллетеня — один для национального избирательного округа (голосование по партийным спискам), а другой для одномандатного избирательного округа (голосование за кандидатов от избирательных округов).

В то же время избирательное законодательство предусматривает, что максимальное число бюллетеней увеличится.

В парламенте будет три мандата для депутатов, представляющих наших граждан из-за границы. Избирательные участки за рубежом будут организованы в соответствии с критериями, установленными в Избирательном кодексе.

Прежде всего, это дипломатические представительства и консульские представительства Республики Молдова, где избирательные участки являются обязательными. 

Унионисты отмечают 100-летие унири
© Sputnik / Miroslav Rotari
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА. Как унионисты провалили свои протесты

В настоящее время у нас более 44 дипломатических и консульских миссий.

Выборы по новым правилам 

Следует также отметить, что правила и процедура голосования такие же, как и на территории Республики Молдова.Выборы в парламент пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Действующий состав высшего законодательного органа был сформирован 30 ноября 2014 года. Согласно законодательству Республики Молдова, парламентские выборы в стране проходят раз в четыре года.

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (51)

По теме

В Молдове успешно прошли дополнительные выборы в Государственную думу РФ
Скоро выборы: появятся ли политики, которым можно будет доверять
Андриан Канду объяснил, почему выборы в Молдове пройдут в феврале
ЦИК о дате выборов в парламент Молдовы: что надо знать избирателям
Теги:
Выборы в Молдове, голосование, выборы, парламентские выборы, Центральная избирательная комиссия, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

  • 1-я пехотная бригада отработала сотрудничество с полицией и спасательной службой Эстонии
    "Яростный можжевельник"

    В полусотне километров от России Силы обороны Эстонии отработали сотрудничество с полицейскими и спасателями в условиях "возможного кризиса или конфликта".

  • Осы
    Смертельный рой

    Осы напали на семейную пару под Слуцком. После укусов женщине стало плохо, медики не смогли ее спасти.

  • Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
    Неудобная позиция

    Политолог объяснил, почему телекомпания Iberia TV за два месяца до выборов президента Грузии оказалась под угрозой закрытия.

  • Касей Хачегогу
    За кулисами

    О гастролях Национального театра Адыгеи в Абхазии в интервью Sputnik рассказал заслуженный деятель искусств России, режиссер Касей Хачегогу.

  • Артем Михайловский
    Самый безопасный регион

    Путешественник из России поделился со Sputnik увиденным в Южной Осетии и рассказал о туристическом потенциале республики.

  • Монтаж металлоконструкций
    Украинцы идут!

    Безвизовый режим и расширение списка профессий для приглашенных работников сделали Украину главным поставщиком гастарбайтеров для Латвии.

  • Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, архивное фото
    Юность в сапогах

    Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис предложил снизить максимальный призывной возраст на три года — до 23 лет.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери.
Собор и не только: что можно посмотреть в городке Солсбери
Домохозяйка
Забавная обезьянка моет посуду - это попало на видео
Сколько студентов в Молдове
Молдова столкнулась с критической нехваткой студентов

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться