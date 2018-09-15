Депутат: выборы в парламент Молдовы могут пройти раньше 24 февраля

Дату выборов в парламент Молдовы могут переиграть и перенести на более ранний срок: когда же все-таки состоится голосование?

КИШИНЕВ, 15 сен — Sputnik. Член фракции Партии социалистов Василе Боля считает, что выборы в парламент Молдовы, намеченные на 24 февраля 2019 года, могут пройти раньше утвержденного срока. Более того, как заявил депутат для Sputnik, голосование может состояться до конца этого года.

"Сейчас ходят слухи о том, что возможно выборы будут в этом году — в декабре. Не знаю, когда они будут", — сказал Боля.

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Отвечая на вопрос, может ли парламент поменять дату выборов, он отметил, что от "действующей власти можно ожидать чего угодно". "Мы готовимся к выборам и в том числе к заключительной сессии этой осенью", — добавил депутат.

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Выборы в парламент Молдовы намечены на 24 февраля 2019 года. Они пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов законодательного органа будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

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Ранее некоторые политики заявляли, что выборы в парламент Молдовы могут состояться на два месяца раньше намеченной даты.

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Действующий состав высшего законодательного органа был сформирован 30 ноября 2014 года. Согласно законодательству Республики Молдова парламентские выборы в стране проходят раз в четыре года.