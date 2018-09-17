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Герб РФ на здании министерства иностранных дел в Москве

В МИД России прокомментировали решение Киева о разрыве договора о дружбе

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Политика
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Действия киевских властей носят деструктивный характер и вызывают сожаление, подчеркнули в МИД России.

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik. Предпринимаемые властями Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление, заявили в понедельник в министерстве иностранных дел России, комментируя решение руководства Украины прекратить действие российско-украинского договора о дружбе.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

"Предпринимаемые нынешним руководством Украины деструктивные шаги вызывают глубокое сожаление. В стремлении обслуживать чуждые геополитические интересы и свои политические амбиции киевские власти демонстрируют готовность с легкостью разрушать все то, что нарабатывалось годами и десятилетиями, рвать связи, веками выстраивавшиеся многими поколениями наших общих предков", — говорится в сообщении МИД России. 

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В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что украинские политики не стесняются "оставить о себе след в истории как о политиках, нанесших колоссальный урон не только российско-украинским отношениям, но и национальным интересам самой Украины".

"Исходим из того, что народам России и Украины самой исторической судьбой предначертано жить в добрососедстве. К этому их побуждают и многовековое совместное прошлое, тесные духовные, культурные и родственные узы. Нынешний кризис между нашими странами неизбежно будет преодолен. Однако восстанавливать отношения, очевидно, придется уже с другими, более ответственными украинскими политиками", — добавили в МИД.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство двух стран. В случае официального уведомления российской стороны о том, что Украина отказалась продлевать договор, он прекратит свое действие с 1 апреля 2019 года.

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Теги:
договор о дружбе, разрыв, вред, сотрудничество, МИД России, Петр Порошенко, Россия, Украина
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