Демократы предложили отправить в отставку двух членов правительства Молдовы

Демпартия Молдовы предложила отправить в отставку двух чиновников первого звена из состава правительства страны, руководимого Павлом Филипом, и предложили новых кандидатов на посты министров.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Демократическая партия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, предложила заменить… из 13 членов кабинета министров.

"После последних перестановок зимой я четко заявил, что граждане страны будут оценивать работу чиновников… Несмотря на то, что через несколько месяцев выборы, это не означает, что мы не должны делать какие-то перестановки, если этого требует люди. Если потребуется изменения в команде правительства могут произойти и за месяц до выборов, потому что правительство должно работать эффективно", — заявил во вторник на брифинге глава Демпартии Владимир Плахотнюк.

© Sputnik / Демпартия предлагает внести в Конституцию Молдовы пункт об евроинтеграции

По его словам, вместе с премьером пришли к выводу о перестановках, которые необходимо сделать.

"Предложено провести перестановки в двух министерства — в сфере здравоохранения, труда и соцзащиты и в секторе сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды", — отметил глава Демпартии.

Как сказал Плахотнюк, вместо главы Минздрава Светланы Чеботарь предложена кандидатура бывшей и.о. примара (мэра) Кишинева Силвии Раду (которая ранее возглавляла Gas Natural Fenosa Moldova), а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича может стать нынешний директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.

Плахотнюк также подчеркнул, что на следующей неделе будут проведен анализ института государственных секретарей.

Ранее глава Демпартии отметил, что на политическом совете демократы решили серьезно изменить стратегию правящей партии.

В июле 2017 года парламент Молдовы утвердил новую структуру правительства республики. Таким образом, вместо 16 министерств в кабмине осталось всего девять, исчезли должности вице-министров, которых заменили госсекретари. В декабре премьер подписал распоряжение об отставке семи членов правительства, а в январе 2018-го утвердили тех, кто их заменил. В частности, в правительстве появилась новая должность — вице-премьер по евроинтеграции, а всего в кабмине сейчас два заместителя главы правительства.

Перестановки в кабмине должен утвердить президент Молдовы Игорь Додон.