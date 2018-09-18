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Президент Игорь Додон

Эксклюзив: Додон рассказал, примет ли он перестановки в правительстве Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский лидер Игорь Додон прокомментировал отставки в правительстве и рассказал, утвердит ли назначение Силвии Раду на пост главы Минздрава и Николае Чубука на должность министра сельского хозяйства.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Президент Республики Игорь Додон заявил Sputnik, что подпишет отставку главы Минздрава Светланы Чеботарь и министра сельского хозяйства Ливиу Волконович, а на счет кандидатур Силвии Раду и Николае Чубука, предложенных на эти посты, выскажется в ближайшие дни.

"Отставку примем и подпишем сразу сегодня. По назначениям подумаем. За последние полтора года я не подписал назначение многих министров. С одной кандидатурой согласился. Должны быть профессионалы. Рассмотрим и примем решение в ближайшие дни", — заявил Додон.

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Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что  предложено провести перестановки в двух министерствах — в сфере здравоохранения, труда и соцзащиты и в секторе сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

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Как сказал Плахотнюк, вместо главы Минздрава Светланы Чеботарь предложена кандидатура бывшей и.о. примара (мэра) Кишинева Силвии Раду (которая ранее возглавляла Gas Natural Fenosa Moldova), а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича может стать нынешний директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.

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Теги:
комментарий, назначение, отставка, Николае Чубук, Силвия Раду, Владимир Плахотнюк, Игорь Додон, Молдова, Политика
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