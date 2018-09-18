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Кабинет министров Молдовы

Додон озвучил свою позицию по кадровым перестановкам в правительстве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский лидер, комментируя озвученные перестановки в правительстве республики, отметил, что удивлен предложением властей по новым кандидатурам в кабмине.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что не станет блокировать работу отдельных государственных институтов без уважительной причины.

Как написал Додон на своей странице в соцсети Facebook, в понедельник премьер-министр Павел Филип сообщил, что хочет провести перестановки в министерствах, и назвал несколько кандидатур. В ответ на это президент ответил главе кабмина, что "эти перестановки можно обсудить, только, если будут предложены кандидаты, отобранные по профессиональным, а не политическим критериям".

"Мое мнение таково: менять нужно все правительство, и до этого осталось не так уж много времени — это произойдет после парламентских выборов. Но до тех пор исполнительная власть в том виде, в каком она существует, должна функционировать", — сказал Додон.

Он подчеркнул, что выступает за институциональный подход в отношениях с правительством, и это означает, что он не станет блокировать работу отдельных институтов без уважительной причины.

"До сих пор я отказывался утверждать назначение отдельных министров, поскольку имел на это веские причины. В других ситуациях премьер-министром предлагались кандидаты, отвергнуть которых у меня не было оснований", — добавил молдавский лидер.

Он еще раз отметил, что подпишет указы об отставке действующих министров.

"Затем проанализирую предложенные кандидатуры и в ближайшие дни выскажу по ним свое мнение. А пока замечу, что удивлен предложением властей, и в части компетентности, профессиональных качеств и политической равноудаленности этих кандидатур есть вопросы", — отметил Додон.

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Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что по договоренности с премьером республики Павлом Филипом предложено провести перестановки в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты и в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Как сказал Плахотнюк, вместо главы Минздрава Светланы Чеботарь предложена кандидатура бывшей и.о. примара (мэра) Кишинева Силвии Раду (которая ранее возглавляла Gas Natural Fenosa Moldova), а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича может стать нынешний директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.

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Теги:
удивление, министры, кандидатуры, реакция, назначение, изменения, правительство, Николае Чубук, Силвия Раду, Игорь Додон, Молдова, Политика
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