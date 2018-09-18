Предложение премьера Молдовы: Силвия Раду дала ответ

Силвия Раду, кандидатуру которой предложили на пост главы Минздрава, раскрыла детали этой перестановки в молдавском кабмине.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Претендент на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Силвия Раду заявила, что согласилась возглавить это ведомство.

"Согласилась на предложение премьер-министра Павла Филипа принять мандат министра здравоохранения, труда и социальной защиты. Это предложение было неожиданным. Думала, анализировала и после того, как мне представили проект, который предполагает динамичный подход к институциональному управлению, я согласилась", — написала Раду на своей странице в Facebook.

Как отметила Раду, у нее есть опыт, который можно использовать в новом для нее деле. "Думаю, что это (опыт — ред.) поможет мне реформировать два самых чувствительных направления — здравоохранение и соцзащиты. В качестве политически независимого министра буду работать для Молдовы и граждан страны", — отметила Раду.

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Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк и премьер Молдовы Павел Филип заявили, что предложено заменить главу Минздрава Светлану Чеботарь на бывшую и.о. примара (мэра) Кишинева Силвию Раду. Также правящая Демпартия предложила назначить министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича нынешнего директора Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубука.

Силвия Раду в 2016 году баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата.

Осенью 2017 года ее назначили и.о. примара Кишинева после того, как на Дорина Киртоакэ, занимавшего этот пост, открыли уголовное дело. Проработав и.о. столичного градоначальника, Раду провела серию кадровых перестановок. В частности, она отправила в отставку сразу нескольких кишиневских чиновников разного ранга. Затем летом 2018-го Раду баллотировалась пост примара столицы республики в качестве независимого кандидата, заняв третью строчку по итогам первого тура голосования.

С 2008 по 2015 год Раду занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. В должности руководителя играла ключевую роль в анти-коррупционной деятельности компании. Однако в период, когда Раду руководила компанией, там неоднократно настаивали на повышении тарифов на электроэнергию.