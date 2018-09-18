15:22 18 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.56
  • USD16.77
  • RUB0.25
  • RON4.21
  • UAH0.60
Поиск
Силвия Раду, архивное фото.

Предложение премьера Молдовы: Силвия Раду дала ответ

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
Получить короткую ссылку
191 0 0

Силвия Раду, кандидатуру которой предложили на пост главы Минздрава, раскрыла детали этой перестановки в молдавском кабмине.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Претендент на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Силвия Раду заявила, что согласилась возглавить это ведомство.

"Согласилась на предложение премьер-министра Павла Филипа принять мандат министра здравоохранения, труда и социальной защиты. Это предложение было неожиданным. Думала, анализировала и после того, как мне представили проект, который предполагает динамичный подход к институциональному управлению, я согласилась", — написала Раду на своей странице в Facebook.

Как отметила Раду, у нее есть опыт, который можно использовать в новом для нее деле. "Думаю, что это (опыт — ред.) поможет мне реформировать два самых чувствительных направления — здравоохранение и соцзащиты. В качестве политически независимого министра буду работать для Молдовы и граждан страны", — отметила Раду.

Кабинет министров Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Додон озвучил свою позицию по кадровым перестановкам в правительстве

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк и премьер Молдовы Павел Филип заявили, что предложено заменить главу Минздрава Светлану Чеботарь на бывшую и.о. примара (мэра) Кишинева Силвию Раду. Также правящая Демпартия предложила назначить министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича нынешнего директора Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубука.

Силвия Раду в 2016 году баллотировалась на пост президента Молдовы в качестве независимого кандидата.

Осенью 2017 года ее назначили и.о. примара Кишинева после того, как на Дорина Киртоакэ, занимавшего этот пост, открыли уголовное дело. Проработав и.о. столичного градоначальника, Раду провела серию кадровых перестановок. В частности, она отправила в отставку сразу нескольких кишиневских чиновников разного ранга. Затем летом 2018-го Раду баллотировалась пост примара столицы республики в качестве независимого кандидата, заняв третью строчку по итогам первого тура голосования.

С 2008 по 2015 год Раду занимала руководящие посты в Gas Natural Fenosa. В должности руководителя играла ключевую роль в анти-коррупционной деятельности компании. Однако в период, когда Раду руководила компанией, там неоднократно настаивали на повышении тарифов на электроэнергию. 

По теме

Силвия Раду отказывается от поста и.о. мэра Кишинева
Сколько времени отведено мостам Кишинева: что об этом думает Силвия Раду
Эксклюзив: Силвия Раду рассказала о разоблачениях коррупционных схем в Кишиневе
Теги:
министр, согласие, кандидатура, здравоохранение, предложение, Минздрав, Силвия Раду, Павел Филип, Молдова, Политика
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Американская актриса Оливия Уайлд на Международном кинофестивале в Торонто, Канада
Элегантные и сексуальные: гостьи кинофестиваля в Торонто
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Открылось авиасообщение Кишинев-Тимишоара
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться