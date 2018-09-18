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Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип

Евроинтеграция в корень: премьер Молдовы заявил, изменится ли курс страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Глава молдавского кабмина считает, что ждать, пока проблемы Молдовы решат в Брюсселе, Москве или в Вашингтоне – неправильно.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Программа правительства Молдовы основана на Соглашении об ассоциации с Европейским союзом, и никто эту программу не менял, заявил во вторник на брифинге премьер республики Павел Филип.

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Ранее лидер Демпартии Владимир Плахотнюк отметил, что на политическом совете политформирования решено серьезно изменить стратегию правящей партии. По его словам, в этом смысле Национальный политический совет проанализировал план действий, который четче позиционирует ДПМ "в качестве партии для Молдовы".

С учетом такого заявления некоторые эксперты и СМИ начали задаваться вопросом о том, не намерена ли Демпартия отказаться от проевропейского вектора, за который все это время выступала. Любопытной стала и судьба проекта демократов, который предполагает включение в Конституцию Молдовы положения об евроинтеграции, как политическом курсе республики. С этими вопросами журналисты обратились к премьеру республики, члену Демпартии Павлу Филипу на брифинге.

Глава кабмина отметил, что некоторые политики пошли на весьма нечестную игру, ставя избирателя перед выбором — Запад или Восток. По его мнению, это неправильно. Как считает премьер, "необходимо сконцентрироваться на развитии страны".

"Ждать, что проблемы Молдовы решат в Брюсселе, Москве или в Вашингтоне — означает не делать ничего здесь, дома. Программа правительства основана на Соглашении об ассоциации с ЕС. И никто не менял эту программу. С моей точки зрения, интеграция с ЕС означает повышение стандартов жизни в республике до европейского уровня. Вот это и есть "За Молдову", — сказал Филип.

По его словам, Демпартия всегда была и останется промолдавской политсилой.

На вопрос о том, что будет с планами о введении в Конституцию пункта, который закрепит в основном законе страны курс на евроинтеграцию республики, Филип уклонился ответить. "У вас будет возможность обсудить это с лидером партии", — сказал он журналистам.

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Теги:
программа правительства, курс, евроинтеграция, Павел Филип, ЕС, Молдова
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