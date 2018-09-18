Евроинтеграция в корень: премьер Молдовы заявил, изменится ли курс страны

Глава молдавского кабмина считает, что ждать, пока проблемы Молдовы решат в Брюсселе, Москве или в Вашингтоне – неправильно.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Программа правительства Молдовы основана на Соглашении об ассоциации с Европейским союзом, и никто эту программу не менял, заявил во вторник на брифинге премьер республики Павел Филип.

Ранее лидер Демпартии Владимир Плахотнюк отметил, что на политическом совете политформирования решено серьезно изменить стратегию правящей партии. По его словам, в этом смысле Национальный политический совет проанализировал план действий, который четче позиционирует ДПМ "в качестве партии для Молдовы".

С учетом такого заявления некоторые эксперты и СМИ начали задаваться вопросом о том, не намерена ли Демпартия отказаться от проевропейского вектора, за который все это время выступала. Любопытной стала и судьба проекта демократов, который предполагает включение в Конституцию Молдовы положения об евроинтеграции, как политическом курсе республики. С этими вопросами журналисты обратились к премьеру республики, члену Демпартии Павлу Филипу на брифинге.

Глава кабмина отметил, что некоторые политики пошли на весьма нечестную игру, ставя избирателя перед выбором — Запад или Восток. По его мнению, это неправильно. Как считает премьер, "необходимо сконцентрироваться на развитии страны".

"Ждать, что проблемы Молдовы решат в Брюсселе, Москве или в Вашингтоне — означает не делать ничего здесь, дома. Программа правительства основана на Соглашении об ассоциации с ЕС. И никто не менял эту программу. С моей точки зрения, интеграция с ЕС означает повышение стандартов жизни в республике до европейского уровня. Вот это и есть "За Молдову", — сказал Филип.

По его словам, Демпартия всегда была и останется промолдавской политсилой.

На вопрос о том, что будет с планами о введении в Конституцию пункта, который закрепит в основном законе страны курс на евроинтеграцию республики, Филип уклонился ответить. "У вас будет возможность обсудить это с лидером партии", — сказал он журналистам.