Генеральный секретарь ООН приветствовал договоренность Путина и Эрдогана

Генсек ООН поприветствовал соглашение российского и турецкого лидеров по созданию демилитаризованной буферной зоны в регионе Идлиб.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует достигнутые накануне президентами РФ и Турции договоренности по Идлибу. Об этом говорится в заявлении пресс-офиса главы всемирной организации, которое цитирует РИА Новости.

Лидеры России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в понедельник в Сочи договорились создать к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск в сирийской провинции Идлиб, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации.

"Генеральный секретарь приветствует достигнутое 17 сентября соглашение между президентом Турции Тайипом Эрдоганом и президентом России Владимиром Путиным по созданию демилитаризованной буферной зоны в регионе Идлиб, что должно предотвратить полномасштабную военную операцию и обеспечить временное облегчение для миллионов гражданских лиц", — говорится в заявлении.

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Гутерреш призвал все стороны в Сирии сотрудничать "для осуществления достигнутого соглашения и обеспечивать безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ во всех районах по самым коротким маршрутам".

"Генеральный секретарь подчеркивает необходимость скорейших действий по устранению коренных причин конфликта и, наконец, выработку долгосрочного политического решения в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН", — добавили в пресс-офисе.

Переговоры лидеров двух стран состоялись в понедельник в Сочи и длились почти четыре с половиной часа. Лидеры общались в разных форматах: начав дискуссию со встречи в узком составе, президенты продолжили беседу с участием делегаций за рабочим обедом. После этого они снова некоторое время общались в узком формате.