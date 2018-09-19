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Кабинет министров

Президент Молдовы рассказал, что ждет от правительства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский лидер Игорь Додон, прокомментировав отставки в кабинете министров, обозначил свою позицию относительно кадровых перестановок в высших эшелонах власти.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Президент Республики Игорь Додон выразил недоумение относительно того, зачем вводить изменения в состав правительства, когда до выборов остались считанные месяцы. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Люди хотят, чтобы правительство и парламентское большинство ушли совсем.Я жду, чтобы в отставку ушло всё нынешнее правительство, состоялись парламентские выборы и сформировалось новое парламентское большинство и новое правительство", — пояснил президент.

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При этом ранее он заявил Sputnik, что подпишет отставку главы Минздрава Светланы Чеботарь и министра сельского хозяйства Ливиу Волконович, а на счет кандидатур Силвии Раду и Николае Чубука, предложенных на эти посты, выскажется в ближайшие дни. 

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что  предложено провести перестановки в двух министерствах — в сфере здравоохранения, труда и соцзащиты и в секторе сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

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Как сказал Плахотнюк, вместо главы Минздрава Светланы Чеботарь предложена кандидатура бывшей и.о. примара (мэра) Кишинева Силвии Раду (которая ранее возглавляла Gas Natural Fenosa Moldova), а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича может стать нынешний директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.

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Теги:
кабинет министров, отставки, Молдова, Общество
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