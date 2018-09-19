Подписаны указы об отставке двух молдавских министров

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон оповестил общественность через свою страницу в соцсетях, что подписал указы об отставке двух министров действующего правительства.

Президент Молдовы рассказал, что ждет от правительства>>>

Речь идет о министре сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды — Ливиу Волконовиче, и министре здравоохранения, труда и социальной защиты — Светлане Чеботарь.

"Отмечу, что на протяжении одного года и девяти месяцев осуществления президентских полномочий я отправил в отставку уже 17 министров действующего правительства", — написал Додон.

На прошлой неделе глава Демпартии Владимир Плахотнюк заявил, что предложено провести перестановки в двух министерствах — в сфере здравоохранения, труда и соцзащиты и в секторе сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Как сказал Плахотнюк, вместо главы Минздрава Светланы Чеботарь предложена кандидатура бывшей и.о. примара (мэра) Кишинева Силвии Раду (которая ранее возглавляла Gas Natural Fenosa Moldova), а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича может стать нынешний директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.