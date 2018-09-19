В Сенат США попала резолюция о поддержке Молдовы

Вашингтон, согласно тексту резолюции, поддерживает Кишинев в праве на ассоциацию с региональными организациями.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Резолюция в поддержку Республики Молдова зарегистрирована в США.

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Как сообщили в пресс-службе парламента, документ предусматривает подтверждение позиции Сената по укреплению отношений США — Молдова, а также оказание поддержки для обеспечения территориальной целостности республики.

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Резолюция подтверждает также и позицию США в поддержке суверенитета и независимости Молдовы, а также суверенное право страны на создание партнерских отношений без внешнего давления, включая также и право на ассоциацию РМ с ЕС или региональными организациями.

О помощи в продвижении документа председатель парламента Молдовы Андриан Канду, — который находится в Вашингтоне, — попросил главу подкомитета по Европе и региональному сотрудничеству в области безопасности, члена Комиссии Сената США по международным отношениям Рона Джонсона.

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Спикер молдавского парламента и американский сенатор обсудили законодательные меры, принятые в Молдове для выполнения работ по подключению к электрической системе и строительству газопровода Яссы-Унгены-Кишинев.