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Президент Игорь Додон

Додон не подписал указ о назначении предложенных премьером министров

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Молдавский лидер объяснил, почему не стал подписывать указ о назначении двух новых министров.

КИШИНЕВ, 19 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отказался подписывать указ о назначении двух новых министров, поскольку сомневается в кандидатах, предложенных премьером Павлом Филипом. Об этом глава государства заявил в эфире одного из частных телеканалов.

Согласно молдавскому законодательству, президент должен утвердить кандидатуры новых министров.

"Сегодня вечером я написал письмо премьеру, в котором сообщил, что я отказался подписывать указ о назначении новых министров. Я не имею ничего лично против предложенных кандидатов, но думаю, что каждый должен заниматься делом, в котором он разбирается", — сообщил Додон. 

Силвия Раду, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Предложение премьера Молдовы: Силвия Раду дала ответ

Глава государства пояснил, что у Сильвии Раду, которую премьер выдвинул на пост министра здравоохранения, труда и социальной защиты, нет медицинского образования. Он добавил, что собрал информацию и о Николае Чубуке, выдвинутому на пост министра сельского хозяйства и регионального развития. Додон отметил, что к этому кандидату у него есть вопросы "в области неподкупности".

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк и премьер Молдовы Павел Филип заявили, что предложено заменить главу Минздрава Светлану Чеботарь на бывшую и.о. примара (мэра) Кишинева Силвию Раду. Также правящая Демпартия предложила назначить министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича нынешнего директора Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубука.

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Теги:
министр, указ, кандидат, Николае Чубук, Силвия Раду, Игорь Додон, Молдова
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