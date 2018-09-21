Евродепутат: Молдова рассматривает ЕС как панацею, но это не так

Депутат Европейского парламента из Великобритании Натан Джилл рассказал в интервью Sputnik, почему жителям Молдовы не стоит возлагать большие надежды на вступление страны в ЕС.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Жители Молдовы считают, что ЕС решит все их внутренние проблемы, однако это далеко не так, об этом в интервью радиостудии Sputnik заявил депутат Европейского парламента из Великобритании Натан Джилл.

"Меня пригласили на этот форум, так как ваша страна занимает важное положение в Европе. Она мостик между Востоком и Западом, и многие в Молдове понимают это. Однако при этом многие жители вашей страны смотрят на ЕС, как на панацею. И рассматривают ЕС как способ решения внутренних проблем", — рассказал Джилл на площадке форума МРЭФ-2018.

© Sputnik / Miroslav Rotari Впервые в Молдове: на МРЭФ-2018 работает мобильная радиостудия Sputnik

Однако европарламентарий считает, что жители Молдовы в этом отношении заблуждаются.

"Я приехал в Кишинев рассказать, что ЕС, возможно, совсем не то, что вам нужно. Выгоднее и лучше Молдове оставаться независимой и торговать без предпочтений, и без оглядки на какой-либо вектор", — пояснил политик.

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По его словам, Великобритания — первая страна, кто понял, что на самом деле представляет собой Евросоюз. И Brexit — яркое тому подтверждение.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на Форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.