Додон: Молдова не будет дружить с кем-то против кого-то

Молдавский лидер обозначил свою позицию по внешнеполитическому сотрудничеству, отметив приоритеты республики в отношениях с Россией, ЕС и США.

КИШИНЕВ, 21 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон на пленарном заседании первого молдо-российского экономического форума заявил, что республика не должна дружить с кем-то против кого-то, а строить отношения со всеми.

"Молдова будет дружить со всеми и на Западе, и на Востоке, но исходить из интересов республики и наших производителей. Мы не хотим дружить с кем-то против кого-то. Не хочу, чтобы Молдова дружила с ЕС или с США против России. Нам это не нужно", — отметил молдавский лидер.

По его словам, в последние годы парламентерское большинство в Молдове проводило недальновидную политику — антироссийскую, и из-за этого республика пострадала.

"Мы хотим дружить со всеми. Для нас важно эффективно внедрять соглашение и со странами ЕС, и меморандум с Евразийским экономическим союзом, активно использовать статус наблюдателя при ЕАЭС. Это непростая задача, но если мы будем разумно и последовательно подходить к ее решению, то Молдова превратится в действительно успешную страну, в которой хочется жить, работать и воспитывать детей", — заключил Додон.

Что такое МРЭФ-2018

Молдо-российский экономический форум (МРЭФ) — это деловое международное мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Организатором мероприятия выступает Российско-молдавский экономический совет. Генеральный информационный партнер Форума – Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова.

Первый МРЭФ проходит 20-22 сентября в Кишиневе. В его работе принимают участие более 500 человек, в том числе политики и "капитаны" бизнеса России, Молдовы и стран-участниц ЕАЭС.

Все главные новости о событиях, происходящих на форуме, можно найти в сюжете Sputnik Молдова и нашей онлайн-трансляции, а подробную информацию о мероприятии — на официальном сайте форума.