Стало известно, когда пройдут выборы башкана Гагаузии

КИШИНЕВ, 22 сен — Sputnik. В пятницу состоялось заседание Народного собрания АТО Гагаузии. В ходе обсуждений гагаузские депутаты утвердили дату следующих выборов на пост башкана автономии, сообщает портал gagauzinfo.md.

© Sputnik / Miroslav Rotari Выборы башкана Гагаузии: когда состоится голосование

Согласно источнику, депутаты рассмотрели три предложенные даты.

За назначение выборов на 19 мая 2019 года проголосовали 18 человека, 10 против, трое воздержались.

Действующий башкан Гагаузии Ирина Влах предлагала провести выборы 17 февраля, но эту дату не утвердили. Также рассматривали проведение голосования 27 января.

Ранее Ирина Влах заявила, что будет баллотироваться на следующие выборы, чтобы продолжить программы, которые она ведет на протяжении трех с половиной лет.