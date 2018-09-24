Конституционный суд решит спор между президентом и премьером Молдовы

Спор по поводу назначений в правительство Молдовы решится уже в этот в понедельник: Конституционный суд страны примет важное решение.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Ситуация, которая сложилась вокруг назначения новых министров в правительстве Молдовы, перешла на уровень Конституционного суда (КС). В понедельник судьи рассмотрят обращение группы депутатов парламента по поводу констатации невозможности президента Игоря Додона временно исполнять свои обязанности. Причина этому — отказ молдавского лидера утвердить новых членов кабмина — Силвию Раду на пост министра здравоохранения, труда и соцзащиты, а Николая Чубука — главой министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Предложение премьера Молдовы: Силвия Раду дала ответ>>>

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом году, и в прошлом. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров.

Додон не подписал указ о назначении предложенных премьером министров>>>

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром Павлом Филипом.