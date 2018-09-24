Конституционный суд принял решение насчет полномочий президента Молдовы

Конституционный суд Молдовы поставил точку в споре между президентом и премьером Молдовы: судьба состава правительства решена.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Конституционный суд (КС) Молдовы постановил, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить двоих членов правительства, заявил в понедельник на заседании член глава КС Михай Поалелунжь.

"В соответствии со статьей 91 Конституции в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении министра здравоохранения, труда и социальной защиты и министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и примет их присягу", — заявил Поалелунжь.

Ранее глава Демпартии Владимир Плахотнюк и премьер Молдовы Павел Филип заявили, что предложено заменить главу Минздрава Светлану Чеботарь на бывшую и.о. примара (мэра) Кишинева Силвию Раду. Также правящая Демпартия предложила назначить министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича нынешнего директора Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубука.

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Президент Молдовы Игорь Додон подписал указы об отставке Чеботарь и Волконовича, однако утверждать кандидатуры новых министров отказался. Из-за отказа главы республики группа депутатов обратилась в КС по поводу констатации невозможности президента Игоря Додона временно исполнять свои обязанности.

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом и в прошлом году. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.