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Президентура РМ

Додон ответил Конституционному суду: что заявил президент Молдовы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Президент Молдовы о решении КС: вердикт вызывает большие вопросы относительно профессионализма и независимости судей.

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал решение Конституционного суда (КС), который констатировал невозможность лидера республики временно исполнять свои обязанности. Поводом для этого стал тот факт, что глава республики отказался утверждать Силвию Раду на пост министра здравоохранения, труда и соцзащиты, а Николае Чубука — руководителем Минсельхоза.

"Своим решением временно отстранить от должности президента Республики Молдова, легитимно избранного прямым голосованием граждан, Конституционный суд допустил двойное беззаконие: свел на нет мою попытку остановить серьезное нарушение законодательства и позволил, чтобы это нарушение было совершено так называемым исполняющим обязанности президента", — написал Додон на своей странице Facebook.

По его мнению, КС полностью пренебрег законными аргументами, которые он привел в поддержку своего решения.

Почему Раду и Чубук не могут быть министрами?

Как считает Додон, Раду не может быть назначена главой Минздрава, учитывая статью 8, пункт 4, Закона о государственной должности и статусе государственного служащего. 

Силвия Раду, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Предложение премьера Молдовы: Силвия Раду дала ответ
Она гласит, что: "Для замещения высшей руководящей государственной должности лицо должно отвечать в совокупности следующим требованиям: a) соответствовать условиям, предусмотренным статьей 27; b) иметь высшее образование, подтвержденное дипломом лиценциата или равноценным документом об образовании; с) иметь стаж работы по специальности/профилю соответствующей государственной должности не менее пяти лет; d) иметь опыт управленческой деятельности не менее двух лет".

"Эти условия выдвинуты для любого кандидата на любую государственную должность, и было бы странно, если бы министр, ответственный за данную область, а эта должность гораздо выше, чем должность государственного служащего, не соответствовал бы минимальным требованиям, выдвинутым своим подчиненным", — отметил президент.

В случае Чубука, предложенного на должность министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, молдавский лидер подчеркнул, что "следовало бы отметить, что он не соответствует критериям неподкупности".

"Сожалею о том, что вместо того, чтобы остановить серьезные нарушения, допускаемые властью, Конституционный суд дает "зеленый свет" их продолжению. Это в очередной раз вызывает большие вопросы по поводу профессионализма и независимости судей КС", — добавил Додон.

Президент Молдовы Игорь Додон и премьер-министр республики Павел Филип
© Facebook / Dodon Igor
Додон и Филип обменялись резкими репликами: что стало причиной разногласий

История повторяется…

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом и в прошлом году. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.

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Теги:
назначение, президент, решение, парламент, правительство, КС, Николае Чубук, Силвия Раду, Игорь Додон, Молдова
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