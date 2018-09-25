Канду исполнит обязанности президента Молдовы и назначит министров

Спикер парламента Андриан Канду в качестве главы государства подпишет во вторник декреты о назначений двух министров.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Министры, назначенные главой кабмина Молдовы, принесут присягу во вторник, 25 сентября, сообщает пресс-служба парламента Молдовы. Декреты подпишет глава парламента Андриан Канду, который будет временно исполнять обязанности президента страны.

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Ранее президент Молдовы Игорь Додон подписал указы об отставке Светланы Чеботарь и Ливиу Волконовича, однако утверждать кандидатуры новых министров отказался. В связи с этим группа депутатов обратилась в КС по поводу констатации невозможности президента Игоря Додона временно исполнять свои обязанности.

В соответствии со статьей 91 Конституции Молдовы в порядке осуществления временного исполнения обязанностей председатель парламента или премьер в качестве и.о. издаст декрет о назначении министров.

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Глава Демпартии Владимир Плахотнюк и премьер Молдовы Павел Филип предложили назначить главой Минздрава бывшую и.о. примара (мэра) Кишинева Силвию Раду. А министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды должен стать нынешний директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.

Церемония подписания декретов состоится в 16:00.

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Конституционный суд Молдовы принимал решение о временном отстранении президента дважды — в этом и в прошлом году. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза.

Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.