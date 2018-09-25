У министра иностранных дел Молдовы состоялся серьезный разговор с главой ОБСЕ

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Официальный Кишинев достиг определенных успехов в процессе продвижения мер по укреплению доверия в приднестровском урегулировании. Это отметил глава ОБСЕ Томас Гремингер в ходе беседы с министром иностранных дел Молдовы и Европейской интеграции (МИДЕИ) Тудором Ульяновским.

© Sputnik / Irina Leahova Какие достижения увидел Фраттини в переговорах между Кишиневом и Тирасполем

Глава внешнеполитического ведомства Молдовы находится в Нью-Йорке, где проходит 73-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. Ульяновски и Гремингер на совместной встрече провели обзор событий в процессе приднестровского урегулирования, отметив взаимный потенциал и политическую волю для сохранения положительной динамики сотрудничества.

"Томас Гремингер дал положительную оценку последним событиям в процессе продвижения мер по укреплению доверия, а именно выдаче нейтральных номерных знаков, что, по мнению дипломата, является неоспоримым достижением нынешней власти", — отмечается в официальном сообщении МИДЕИ.

Глава внешнеполитического ведомства Молдовы положительно оценил роль ОБСЕ в отношениях с республикой, отметив, что эта организация и в дальнейшем должна оставаться гарантом мира и безопасности в Европе. Стороны договорились, что продолжат сотрудничество в рамках процесса по урегулированию приднестровского конфликта, сосредоточившись на актуальных вопросах повестки дня переговоров.

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Ульяновски положительно высказался о предыдущем главе миссии ОБСЕ в Молдове Майкле Скэнлане и выразил уверенность, что его преемник Клаус Нойкирх также будет заинтересован в реинтеграции Республики Молдова.

ОБСЕ является одним из посредников по урегулированию приднестровского конфликта в рамках формата 5+2. Организация сейчас председательствует в переговорном процессе.

Формат "5+2" включает Кишинев и Тирасполь в качестве сторон, миссию ОБСЕ, Российскую Федерацию и Украину в качестве посредников, а также Европейский союз и Соединенные Штаты в качестве наблюдателей.

В начале 2017 года стороны определили "пакет из восьми" приоритетов, договоренности по шести из которых были достигнуты в ноябре 2017 года и в апреле 2018 года. По состоянию на август 2018 года было реализовано пять договоренностей.

Помимо соглашения о номерных знаках для приднестровских автомобилей, стороны реализовали соглашения о доступе к сельхозугодиям в Дубоссарском районе, о функционировании школ с преподаванием на основе латинской графики на левом берегу, о проставлении апостиля на приднестровских университетских дипломах и об открытии моста в районе сел Гура-Быкулуй и Бычок. Решив также аспекты, связанные со свободой передвижения, уголовными делами и выполнением соглашения в области телекоммуникаций, стороны планируют выполнить "пакет из восьми пунктов" до конца 2018 года.