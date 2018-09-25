Додон встретился с Васнецовым: о чем говорили президент и посол России в Молдове

Глава государства Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым детали запланированной на 26 сентября в Москве рабочей встречи со специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Президент Молдовы провел рабочую встречу с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook.

"Дали высокую оценку прошедшему в Кишиневе молдо-российскому экономическому форуму, отметили повышенное внимание к нему как внутри страны, так и за ее пределами. Рассмотрели также актуальные вопросы внутриполитической повестки в Республике Молдова", — отметил Додон.

Кроме того, глава государства обсудил с послом России детали запланированной на 26 сентября в Москве рабочей встречи со специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком.

"Кроме того, я проинформировал российского посла о предстоящей поездке в Душанбе, где 27-28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ. "На полях" саммита пройдет ряд двусторонних рабочих встреч с некоторыми лидерами стран Содружества", — сообщил Додон.

Козак был назначен специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой указом президента России в июле нынешнего года, до него аналогичную должность занимал Дмитрий Рогозин.