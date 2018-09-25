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Игорь Додон встретился с послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым

Додон встретился с Васнецовым: о чем говорили президент и посол России в Молдове

© Photo: Facebook / Dodon Igor
Политика
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Тема:
МРЭФ-2018: новости (68)
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Глава государства Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым детали запланированной на 26 сентября в Москве рабочей встречи со специальным представителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрием Козаком.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Президент Молдовы провел рабочую встречу с послом Российской Федерации Олегом Васнецовым. Об этом сообщил глава государства на своей странице в Facebook.

"Дали высокую оценку прошедшему в Кишиневе молдо-российскому экономическому форуму, отметили повышенное внимание к нему как внутри страны, так и за ее пределами. Рассмотрели также актуальные вопросы внутриполитической повестки в Республике Молдова", — отметил Додон.

Кроме того, глава государства обсудил с послом России детали запланированной на 26 сентября в Москве рабочей встречи со специальным представителем президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой, вице-премьером Дмитрием Козаком.

"Кроме того, я проинформировал российского посла о предстоящей поездке в Душанбе, где 27-28 сентября состоится очередное заседание Совета глав государств СНГ. "На полях" саммита пройдет ряд двусторонних рабочих встреч с некоторыми лидерами стран Содружества", — сообщил Додон.

Козак был назначен специальным представителем по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой указом президента России в июле нынешнего года, до него аналогичную должность занимал Дмитрий Рогозин.

Тема:
МРЭФ-2018: новости (68)

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Теги:
детали, встреча, переговоры, Олег Васнецов, Игорь Додон, Молдова, Россия, Политика
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