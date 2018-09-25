Стали известны детали визита в Молдову президента Турции Эрдогана

Молдавский лидер рассказал о готовящемся в октябре визите президента Турции в нашу страну: когда Эрдоган приедет в Кишинев, и что они обсудят с Додоном?

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Первый официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Молдову состоится 17-18 октября, сообщил во вторник на своей странице в Facebook молдавский лидер Игорь Додон по итогам встречи с послом Турции в нашей стране Гюролом Секменсюером.

Как рассказал Додон, в ходе беседы стороны обменялись мнениями по поводу двусторонних отношений между Молдовой и Турцией, внутриполитической ситуации в республике, а также обсудили детали предстоящего визита Эрдогана в нашу страну.

"Гюрол Секменсюер подтвердил, что первый официальный визит в Молдову Реджепа Тайипа Эрдогана в качестве президента Турции состоится 17-18 октября и будет включать мероприятия как в Кишиневе, так и в Гагаузии", — отметил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Додон рассказал о визите Эрдогана и ремонте здания администрации президента

По его словам, стороны отметили, что намеченный визит будет организован на самом высоком уровне и будет способствовать консолидации, углублению и расширению отношений между нашими государствами во всех областях, представляющих общий интерес.

Ранее Додон заявлял, что визит Эрдогана в Молдову приурочен к открытию восстановленного здания администрации президента республики.

В апреле 2009 года во время беспорядков в Кишиневе было разгромлено и подожжено здание не только администрации президента, но и парламента. Пришедшая тогда к власти коалиция проевропейских партий вскоре отремонтировала здание высшего законодательного органа страны, а на восстановление резиденции главы республики денег в бюджете не хватило. Ущерб, нанесенный зданию погромщиками, оценили в 40 миллионов долларов. В конце мая 2017 года оно было передано на баланс администрации главы государства. Реконструкция началась благодаря помощи правительства Турции.