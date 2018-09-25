Канду сделал это вместо Додона: утвержден новый состав правительства

Спикер парламента Молдовы Андриан Канду подписал во вторник декреты о назначении Силвии Раду министром здравоохранения, труда и соцзащиты, а Николае Чубука - руководителем Минсельхоза.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik. Спикер парламента Молдовы Андриан Канду вопреки мнению президента страны Игоря Додона назначил двух новых членов правительства республики. Таким образом, Силвия Раду заняла пост министра здравоохранения, труда и соцзащиты, а Николае Чубук стал руководителем Минсельхоза.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Сколько раз Конституционный суд может временно отстранять президента

Церемония принятия присяги прошла в государственной резиденции. Декреты о назначении членов кабмина вступают в силу с момента подписания.

Ранее президент Молдовы Игорь Додон подписал указы об отставке Светланы Чеботарь и Ливиу Волконовича, однако утверждать кандидатуры новых министров отказался. В связи с этим группа депутатов обратилась в Конституционный суд по поводу констатации невозможности президента Игоря Додона временно исполнять свои обязанности. Судьи КС постановили, что председатель парламента или премьер республики могут вместо президента назначить двоих членов правительства.

История повторяется…

Временная невозможность исполнять обязанности президента — процедура, которая уже несколько раз происходила в молдавской политике.

Конституционный суд Молдовы принимал такое решение дважды — в этом и в прошлом году. В 2018-м КС констатировал невозможность президента Додона временно исполнять свои обязанности и временно передал полномочия спикеру парламента Андриана Канду. Временный и.о. президента подписал декреты о назначении новых министров.

В прошлом году происходила похожая ситуация, тогда подобным образом на пост министра обороны был назначен Евгений Стурза. Оба раза Игоря Додона отстраняли от должности из-за двойного отказа утвердить кандидатуры, предложенные премьер-министром страны.