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Парламент

Выборы в парламент Молдовы: кто получит мандат депутата

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Тема:
Парламент Молдовы сегодня (52)
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Полный расклад о том, какие силы пробьются в парламент Молдовы. Опрос показал, каким политикам доверяют жители республики.

КИШИНЕВ, 25 сен — Sputnik, Елена Комолова. Как изменится состав парламента Молдовы — покажут выборы в высший законодательный орган страны, которые запланированы на зиму следующего года. Пока же соцопросы показывают, что следующий состав парламента изменится, и в него не попадут многие политические партии, представители которых сейчас занимают депутатские кресла и осуществляют законотворчество.

Андриан Канду
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Осенью этого года истекает мандат действующего парламента Молдовы. Голосование намечено на 24 февраля 2019 года. Выборы пройдут по смешанной избирательной системе. Это значит, что 50 депутатов парламента Молдовы будут избираться по партийным спискам, а 51 — по одномандатным округам.

Кто пройдет в парламент Молдовы?

Согласно опросу Vox Populi, проведенному Ассоциацией социологов и демографов, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в высший законодательный орган страны, то большинство опрошенных поддержали бы пропрезидентскую Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ) — 36,6%.

Следом расположилась бы партия "Действие и солидарность" под руководством экс-министра просвещения Молдовы Майи Санду — с 11,9%. Именно с подачи Санду в стране была проведена так называемая реформа в секторе образования — были ликвидированы и реорганизованы десятки школ и детских садов по всей стране. Особенно остро эту реформу прочувствовали жители сел республики. Сейчас ошибки Санду расхлебывает нынешнее руководство Минобразования. Санду выдвигалась на пост президента страны в 2016 году, но заняла вторую позицию.

Президент Молдовы Игорь Додон
© Sputnik / Miroslav Rotari
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На третьей строке этого рейтинга — Демократическая партия, которой принадлежит парламентское большинство. Ее бы поддержали 11,2% респондентов. Политическая деятельность показывает, что в Молдове трудно кому-либо навязать свое мнение, размноженное путем придуманной рекламы. Поэтому, скорее всего, на выборах Демпартия может удивить всех.

А партия "Платформа "Достоинство и правда", лидером которой является Андрей Нэстасе, получила бы поддержку 10,6%. Нэстасе выдвигался на пост примара (мэра) Кишинева и победил на них во втором туре, однако результаты голосования признали недействительными и выборы не признали. После этого Нэстасе вместе с Санду провели серию протестов, заявленных по началу как громкие многотысячные митинги, а на деле оказались пустым пшиком.

Остальные партии, согласно результатам социологического исследования, не преодолели бы шестипроцентный порог.

Одна из проблем, на которой остановились социологи, заключается в том, что каждый пятый участник опроса не знает за кого голосовать в случае проведения в ближайшее воскресенье выборов в парламент Молдовы, а 4% респондентов заявили, что вовсе не будут принимать участия в избирательном процессе.

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Доверие к политическому классу

По данным исследования, наибольшим доверием среди респондентов пользуется президент республики Игорь Додон (26,4%). На втором месте — Андрей Нэстасе (5,7%), а на третьем — Майя Санду. В пятерку вошли премьер республики Павел Филип (3,9%) и лидер Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный (2,1%). При этом, 24% респондентов заявили, что не доверяют никому из молдавских политиков, а 24,7% не определились с выбором.

Пропрезидентская Партия социалистов также возглавляет рейтинг доверия среди населения республики, возглавив топ, обойдя ближайших соперников с большим отрывом. Так, ПСРМ доверяют практически 50% респондентов.

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Согласно данным опроса, интерес жителей республики к происходящему на политической арене страны остается весьма низким.

Социологическое исследование проводилось с 1 по 12 сентября. В нем приняли участие тысяча 191 человек. Максимальная погрешность составляет +/-3%.

Тема:
Парламент Молдовы сегодня (52)

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Теги:
рейтин, выборы в парламент Молдовы, опрос, выборы, парламент, Игорь Додон, Молдова, Общество, Политика
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